Овоскопувальник яєць та клеїльник міканітів: 5 найрідкісніших професій в Україні у 2026 році

Ринок праці в Україні на початку 2026 року демонструє дивовижне різноманіття. Поки більшість шукачів традиційно змагаються за посади адміністраторів, слюсарів чи бухгалтерів, у базі Державної служби зайнятості з’являються вакансії, назви яких здатні поставити у глухий кут навіть досвідчених кадровиків.

Загалом за перший місяць року відомство запропонувало понад 4,6 тисячі різних професій, серед яких ми відшукали справжні діаманти промислового та побутового сектору.

Розповідаємо про п’ять найбільш рідкісних фахів, про існування яких ви могли навіть не здогадуватися.

Копіювальник: ремесло розмноження схем

Здавалося б, в епоху цифрових технологій ця назва мала б зникнути, але промисловість диктує свої правила. На гігантських підприємствах, що займаються видобутком сировини чи виробництвом енергії, щодня циркулюють тисячі креслень, актів та протоколів.

Аби розмножувати та впорядковувати таку кількість технічної документації, потрібен окремий фахівець. Це одна з найпростіших професій у виробництві, яка, проте, залишається критично важливою для документообігу великих заводів.

Овоскопувальник яєць: гарант вашої безпечного сніданку

Якщо ти коли-небудь замислювалися, чому в магазинних яйцях практично не буває неприємних сюрпризів, то ось відповідь.

Овоскопувальник — це людина, яка за допомогою спеціального оптичного приладу (овоскопа) перевіряє якість білка та жовтка. Він просвічує продукцію на наявність тріщин, плям чи відхилень від норми. Саме цей робітник сортує яйця за свіжістю та категоріями, перш ніж вони потраплять на полиці супермаркетів або в інкубатори.

Кар’єрник

Назва цієї професії часто стає об’єктом жартів, адже вона зовсім не про кар’єрне зростання чи коучинг. Кар’єрник — це суворий фах робітника, який працює безпосередньо у місцях розробки родовищ корисних копалин.

Його завдання включають базові, але фізично важкі технологічні процеси: розриття ґрунту, виймання та переміщення породи. Ця робота стоїть в одному ряду з гірниками та іншими спеціалістами видобувної галузі.

Збиральник грошей: володар торговельних автоматів

Багато хто плутає цю назву з банківськими інкасаторами, але насправді функції тут інші. Збиральники грошей обслуговують термінали, турнікети та автомати з іграшками чи солодощами у торгівельних центрах.

Саме вони відповідають за вчасне вилучення готівки та технічну справність цих пристроїв. У професійній ієрархії вони знаходяться в одній групі з контролерами енергонагляду, які перевіряють показники лічильників.

Клеїльник міканітів: майстер енергобезпеки

Ця назва звучить як щось із казкового всесвіту, але насправді мова йде про серйозну роботу в електротехніці. Міканіт — це спеціальний електроізоляційний матеріал.

Працівник наносить його на деталі електромашин, трансформаторів та нагрівачів, створюючи захисний шар. Це тонка та відповідальна робота з пластиковими поверхнями, яка забезпечує подальше безпечне використання потужного обладнання.

Зарплата — це важливо, але ще цікавіше подивитися, як жінки впливають на економіку України загалом. Продовження теми — у наступному матеріалі.

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