Три человека умерли от менингококковой инфекции на Черниговщине — кто в группе риска

С начала 2024 года менингококковая инфекция стала причиной смерти трех человек в Черниговской области — женщины и двоих детей.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Черниговского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Артем Ярошенко в комментарии для Суспільне Чернігів.

Менингококковая инфекция стала причиной смерти трех человек в Черниговской области

По словам Артема Ярошенко, среди умерших было двое детей:

— Эти оба случая в Чернигове. Еще один — в Козельце, где умерла взрослая женщина, — комментирует он.

Как сообщает Центр общественного здоровья, это заболевание вместе с менингитом вызывает бактерия Neisseria meningitidis — менингококк.

Они очень опасны и могут привести к инвалидности, в отдельных случаях — к смерти.

Менингококковый сепсис, от которого умерли три человека в Черниговской области, характеризуется лихорадкой и геморрагической сыпью, сопровождается септическим шоком, нарушением свертывания крови и полиорганной недостаточностью.

Это одна из самых тяжелых форм генерализованной менингококковой инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.

Менингококковая инфекция чаще всего поражает детей в первые годы жизни, пациентов с нарушениями функции селезенки или ее отсутствия.

Прививка от менингококковой инфекции не относится к обязательным в Украине, а только рекомендована для населения.

Однако в некоторых странах Европы вакцинация против этой инфекции включена в национальные календари прививок. В частности, в Бельгии, Великобритании, Ирландии, Исландии, Испании, Нидерландах, Германии вакцина от менингококка обязательна.

Календарь прививок в Украине и странах Европейского Союза отличаются друг от друга. А какие вакцины обязательны для Европы, а какие для Украины мы подробно рассказывали в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.