Троє людей померли від менінгококової інфекції на Чернігівщині — хто в групі ризику

З початку 2024 року менінгококова інфекція стала причиною смерті трьох людей на Чернігівщині — жінки та двох дітей.

Про це розповів заступник генерального директора Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Артем Ярошенко в коментарі для Суспільне Чернігів.

Менінгококова інфекція стала причиною смерті трьох людей на Чернігівщині

За словами Артема Ярошенка, серед померлих було двоє дітей:

— Це обидва випадки у Чернігові. Ще один — у Козельці, де померла доросла жінка, — коментує він.

Як інформує Центр громадського здоров’я, це захворювання разом з менінгітом викликає бактерія Neisseria meningitidis — менінгокок.

Вони надзвичайно небезпечні й можуть призвести до інвалідності, в окремих випадках — до смерті.

Менінгококовий сепсис, від якого померли троє людей на Чернігівщині, характеризується гарячкою і геморагічним висипом, супроводжується септичним шоком, порушенням згортання крові та поліорганною недостатністю.

Це одна з найважчих форм генералізованої менінгококової інфекції, яка передається повітряно-крапельним шляхом.

Менінгококова інфекція найчастіше вражає дітей на перших роках життя, пацієнтів з порушеннями функції селезінки або її відсутності.

Щеплення від менінгококової інфекції не належить до обов’язкових в Україні, а лише рекомендоване для населення.

Проте в деяких країнах Європи вакцинація проти цієї інфекції включена до національних календарів щеплень. Зокрема, у Бельгії, Великій Британії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Нідерландах, Німеччині вакцина від менінгокока є обов’язковою.

Календар щеплень в Україні та країнах Європейського Союзу відрізняються один від одного. А які вакцини є обов’язковими для Європи, а які для України ми детально розповідали в нашому матеріалі.

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