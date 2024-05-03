Ученые создали вакцину, которая борется против сложной формы рака мозга — исследование

Ученые опробовали на четырех пациентах РНК-вакцину от глиобластомы — агрессивной формы рака мозга.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Cell, иммунным клеткам удалось обнаружить и атаковать опухоль. Рассказываем подробнее о новой разработке.

Ученые создали вакцину, которая способна лечить рак мозга

Уже через несколько часов после введения вакцины исследователи заметили всплеск провоспалительных белков. Это свидетельствовало о запуске иммунного ответа организма.

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Ученые менее чем за 48 часов наблюдали, как эти опухоли изменяются от состояния приглушенного иммунного ответа к очень активному, заявил онколог и исследователь из Университета Флориды Элиас Саюр.

Для продления срока жизни пациентов с раком мозга врачи применяют химио- и лучевую терапию, а также хирургические вмешательства. Но обычно после постановки этого диагноза люди живут не больше 15 месяцев.

Глиобластома приводит к высокой смертности из-за создания иммуносупрессивной среды вокруг опухоли. Другими словами, раковые клетки производят вещества, скрывающие их от иммунных клеток.

Однако благодаря новой вакцине РНК один из четырех пациентов прожил 8 месяцев без прогрессирования опухоли, а другой — 9 месяцев. Третий пациент прожил еще 9 месяцев с рецидивом рака мозга. Информации о четвертом пациенте нет.

Ученые отмечают, что средняя продолжительность жизни при рецидиве глиобластомы составляет 5-8 месяцев.

Перед введением вакцины человеку ученые провели исследование на 10 домашних собаках, страдавших опухолями мозга.

Без соответствующего лечения они бы прожили не более 35 дней, однако благодаря вакцине их жизнь длилась 139 дней.

Новая вакцина против рака создана на базе той же технологии, что и вакцины против COVID-19, но с некоторыми отличиями.

Одной из самых сложных частей лечения опухолей рака мозга является то, что они сильно защищены от иммунной системы. Новая вакцина работает путем перепрограммирования микротока опухоли с помощью образца самой опухоли.

Взяв данные РНК опухоли и упаковав ее в готовую вакцину, исследователи могут приучить иммунные клетки пациента обходить защиту опухоли. То есть, новый препарат действует не только против опухоли, но и как иммуномодулятор.

Сейчас ученые исследуют, как часто и в какой дозировке можно вводить вакцину для получения оптимальных результатов для достижения наименьшего количества побочных эффектов.

Пока врачи ищут эффективное лечение рака мозга, существует точная гарантия предотвращения рака шейки матки — вакцина от вируса папилломы человека. Мы рассказывали о ней поподробнее.

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