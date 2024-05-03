Науковці створили вакцину, що бореться проти складної форми раку мозку — дослідження

Науковці випробували на чотирьох пацієнтах РНК-вакцину від гліобластоми — агресивної форми раку мозку.

Згідно з дослідженням, опублікованому в науковому журналі Cell, імунним клітинам вдалося виявити та атакувати пухлину. Розповідаємо детальніше про нову розробку.

Вчені створили вакцину, яка здатна лікувати рак мозку — дослідження

Вже через кілька годин після введення вакцини дослідники помітили сплеск прозапальних білків. Це свідчило про запуск імунної відповіді організму.

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Вчені менш ніж за 48 годин спостерігали, як ці пухлини змінюються від стану приглушеної імунної відповіді до дуже активної, заявив онколог і дослідник з Університету Флориди Еліас Саюр.

Для продовження терміну життя пацієнтів з раком мозку лікарі застосовують хіміо- та променеву терапію, а також хірургічні втручання. Але зазвичай після постановки цього діагнозу люди живуть не довше 15 місяців.

Гліобластома спричиняє високу смертність через створення імуносупресивного середовища навколо пухлини. Іншими словами, ракові клітини виробляють речовини, які приховують їх від імунних клітин.

Проте завдяки новій РНК-вакцині один з чотирьох пацієнтів прожив 8 місяців без прогресування пухлини, а інший — 9 місяців. Третій пацієнт прожив ще 9 місяців із рецидивом раку мозку. Інформації щодо четвертого пацієнта немає.

Вчені наголошують, що середня тривалість життя при рецидиві гліобластоми становить 5-8 місяців.

Перед введенням вакцини людині вчені провели дослідження на 10 домашніх собаках, які страждали на пухлини мозку.

Без відповідного лікування вони прожили б не більше 35 днів, однак завдяки вакцині їхнє життя тривало 139 днів.

Нова вакцина проти раку створена на базі тієї ж технології, що й вакцини проти COVID-19, але з деякими відмінностями.

Однією з найскладніших частин лікування пухлин раку мозку є те, що вони сильно захищені від імунної системи. Нова вакцина працює шляхом перепрограмування мікротечії пухлини за допомогою зразка самої пухлини.

Взявши дані РНК пухлини та упакувавши її у готову вакцину, дослідники можуть привчити імунні клітини пацієнта обходити захист пухлини. Тобто новий препарат діє не лише проти пухлини, але і як імуномодулятор.

Зараз вчені досліджують, як часто і в якому дозуванні можна вводити вакцину для отримання оптимальних результатів, щоб досягнути найменшої кількості побічних ефектів.

Поки лікарі шукають ефективне лікування раку мозку, існує точна гарантія запобігання раку шийки матки — вакцина від вірусу папіломи людини. Ми розповідали про неї детальніше.

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