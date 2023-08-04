“Пігулка проти раку”, яка може знищувати пухлини: вчені розповіли про розробку та дію нового препарату

Рак — одна з найстрашніших хвороб. Його лікування проводять за допомогою хімієтерапії чи видаляють пухлини шляхом хірургічного втручання. Інколи людям вдається вилікувати рак або перейти в тривалу ремісію.

Утім, усі курси хімієтерапії є важкими для організму та мають свої негативні наслідки. Вчені продовжують вивчати рак та шляхи боротьби з ним. Стало відомо про “пігулку проти раку”, яка здатна знищувати ракові пухлини, а здорові залишати неушкодженими.

Дослідники розповіли SkyNews про створення препарату та як він працює.

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Над препаратом працювали протягом 20 років, зараз він проходить доклінічні випробування у США. Над ним працює City of Hope — одна з найбільших американських організацій з дослідження та лікування раку.

Препарат, відомий як AOH1996, націлений на раковий варіант білка, який називається ядерним антигеном проліферуючих клітин (PCNA).

Коли PCNA набуває мутованої форми, має “критичне значення” для реплікації ДНК і відновлення всіх “пухлин, що розростаються”.

Професорка Лінда Малкас, яка займається розробкою препарату, пояснила:

Дані свідчать про те, що PCNA унікально змінюється у ракових клітинах, і цей факт дав змогу нам розробити препарат, який націлений лише на форму PCNA в ракових клітинах.

Результати досліджень є багатонадійними, але на цю мить є висновок, що AOH1996 може пригнічувати ріст пухлини на клітинних і тваринних моделях. Зараз триває перша фаза клінічних випробувань на людях.

Уже доведено, що пігулки ефективні при лікуванні клітин раку молочної залози, простати, мозку, яєчників, шийки матки, шкіри та легенів.

Раніше PCNA вважався непридатним для лікування. Є надія, що цей прорив у майбутньому призведе до створення більш персоналізованих цільових ліків проти раку.

Рак — серйозна хвороба, чим раніше розпочати її лікувати, тим є більше шансів її подолати. Раніше ми розповідали, що робити та куди звертатися, якщо діагностували рак.

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