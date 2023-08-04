“Таблетка от рака”, которая может уничтожать опухоли: ученые рассказали о разработке и действии нового препарата

Рак — одна из самых страшных болезней. Его лечение проводят с помощью химиотерапии или удаляют опухоли путем хирургического вмешательства. Иногда людям удается вылечить рак или перейти в длительную ремиссию.

Но все курсы химиотерапии тяжелые для организма и имеют свои негативные последствия. Ученые продолжают изучать рак и пути борьбы с ним. Стало известно о “таблетке от рака”, которая способна уничтожать раковые опухоли, а здоровые оставлять невредимыми.

Исследователи рассказали SkyNews о создании препарата и как он работает.

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“Таблетка от рака”: что это такое и как работает

Над препаратом работали в течение 20 лет, сейчас он проходит доклинические испытания в США. Над ним работает City of Hope — одна из крупнейших американских организаций по исследованию и лечению рака.

Препарат, известный как AOH1996, нацелен на раковый вариант белка, называемый ядерным антигеном пролиферирующих клеток (PCNA).

Когда PCNA принимает мутированную форму, имеет “критическое значение” для репликации ДНК и восстановление всех разрастающихся опухолей.

Профессор Линда Малкас, которая занимается разработкой препарата, объяснила:

— Данные свидетельствуют о том, что PCNA уникально меняется в раковых клетках, и этот факт позволил нам разработать препарат, нацеленный только на форму PCNA в раковых клетках.

Результаты исследований многообещающие, но на этот момент есть заключение, что AOH1996 может подавлять рост опухоли на клеточных и животных моделях. Сейчас идет первая фаза клинических испытаний на людях.

Уже доказано, что таблетки эффективны при лечении клеток рака молочной железы, простаты, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких.

Ранее PCNA считался непригодным для лечения. Есть надежда, что этот прорыв в будущем приведет к созданию более персонализированных целевых лекарств против рака.

Рак — серьезная болезнь, чем раньше начать ее лечить, тем больше шансов ее преодолеть. Ранее мы рассказывали, что делать и куда обращаться, если диагностировали рак.

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