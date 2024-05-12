Уход за гортензией весной: советы и рекомендации

Весной каждое садовое или огородное растение нуждается в уходе. Любители гортензий задают себе вопрос: как ухаживать за своими любимицами, чтобы они выглядели здорово и радовали своим цветением. Читай советы и рекомендации, как правильно ухаживать за гортензией весной, что и когда нужно делать шаг за шагом — в нашем материале.
Гортензию в открытом грунте выращивают хорошо укрывая на зиму.
Это укрытие весной можно снимать только в конце апреля. Полностью открывают кусты в мае. После снятия мульчи почву осторожно разрыхляют. Вокруг куста убирают остатки старых листьев, сорняки, сухую траву.
Практически все виды гортензии требуют обрезки.
Второй шаг — обрезка. Однако важно разобраться, к какому типу относится именно ваше растение, на каких побегах у него формируются соцветия, чтобы правильно выбрать методы проведения процедуры.
Обрезку следует начинать еще до сокодвижения, чтобы обрезанные побеги не истекали соком.
Чаще всего в наших садах встречаются гортензии древовидная и метельчатая. В гортензии древовидные побеги обрезают, оставляя 3-5 почек. Гортензия метельчатая также требует санитарной и формовочной обрезки.
Третий шаг по уходу за гортензией — подкормка.
Как и все растения, гортензия нуждается в подкормке с самого начала дачного сезона. Должна установиться теплая погода, а почва еще должна быть влажной.
Удобрения необходимы для гортензий, ведь они:
Вносят удобрения минимум два раза за весну:
Четвертый шаг — полив.
Для полива используй отстоянную, нагретую на солнце воду.
Для подкисления нейтральной почвы можно добавить немного лимонной кислоты или уксуса, хотя это растение хорошо растет на слабокислых и даже нейтральных почвах, не любит только щелочные почвы.
Надеемся, твои гортензии при правильном уходе будут иметь здоровый, цветущий вид.
А для тех, кто интересуется информацией, какие растения любят кислую почву, а какие нейтральную или щелочную — наш материал об этом.
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