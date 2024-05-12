Уход за гортензией весной: советы и рекомендации

Весной каждое садовое или огородное растение нуждается в уходе. Любители гортензий задают себе вопрос: как ухаживать за своими любимицами, чтобы они выглядели здорово и радовали своим цветением. Читай советы и рекомендации, как правильно ухаживать за гортензией весной, что и когда нужно делать шаг за шагом — в нашем материале.

Уход за гортензией ранней весной

Гортензию в открытом грунте выращивают хорошо укрывая на зиму.

Первый шаг по уходу за этим растением весной — снять укрытие и проветрить.

Это укрытие весной можно снимать только в конце апреля. Полностью открывают кусты в мае. После снятия мульчи почву осторожно разрыхляют. Вокруг куста убирают остатки старых листьев, сорняки, сухую траву.

Сейчас также смотрят

Практически все виды гортензии требуют обрезки.

Второй шаг — обрезка. Однако важно разобраться, к какому типу относится именно ваше растение, на каких побегах у него формируются соцветия, чтобы правильно выбрать методы проведения процедуры.

Обрезку следует начинать еще до сокодвижения, чтобы обрезанные побеги не истекали соком.

Чаще всего в наших садах встречаются гортензии древовидная и метельчатая. В гортензии древовидные побеги обрезают, оставляя 3-5 почек. Гортензия метельчатая также требует санитарной и формовочной обрезки.

Читать по теме Цветением наполнится весь сад: когда нужно обрезать гортензию весной и как правильно это сделать Советы когда и как обрезать гортензию весной для пышного цветения.

Уход за гортензией весной

Третий шаг по уходу за гортензией — подкормка.

Как и все растения, гортензия нуждается в подкормке с самого начала дачного сезона. Должна установиться теплая погода, а почва еще должна быть влажной.

Удобрения необходимы для гортензий, ведь они:

укрепляют иммунитет растений, предотвращая развитие болезней;

повышают устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания;

увеличивают количество соцветий;

повышают яркость цветков.

Вносят удобрения минимум два раза за весну:

После полного восхода снега вносят азотсодержащие удобрения, например аммиачную селитру (20 г. на 10 л) или мочевину (15 г. на 10 л). К концу весны, к моменту появления бутонов проводят второе внесение удобрений. На этот раз они должны обязательно включать фосфор и калий, например, диаммофос (20 г. на ведро воды) или нитроаммофоска (25 г. на ведро воды). Есть еще отдельные удобрения, специально для гортензий.

Правильный уход за гортензией: видео

Как ухаживать за гортензией правильно

Четвертый шаг — полив.

Для полива используй отстоянную, нагретую на солнце воду.

Для подкисления нейтральной почвы можно добавить немного лимонной кислоты или уксуса, хотя это растение хорошо растет на слабокислых и даже нейтральных почвах, не любит только щелочные почвы.

Уход за гортензией в горшке

Гортензия очень любит влагу, поэтому требует ежедневного полива отстоявшейся водой. Также рекомендуется опрыскивать листья гортензии, но не ее цветущую часть. Растение любит повышенную влажность воздуха. В домашних условиях гортензия не сможет прожить несколько лет. Ежегодно ее нужно пересаживать, и давать новую подкормку. Горшок лучше выбирать большой, поскольку корневая система гортензии расположена горизонтально. На дно самого горшка следует выложить пласт дренажа и после уже заполнять его землей. Важно: корневая часть должна быть на одном уровне с поверхностью субстрата. После пересадки нужно хорошо увлажнить куст.

Надеемся, твои гортензии при правильном уходе будут иметь здоровый, цветущий вид.

А для тех, кто интересуется информацией, какие растения любят кислую почву, а какие нейтральную или щелочную — наш материал об этом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.