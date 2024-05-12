Догляд за гортензією навесні: поради та рекомендації

Весною кожна садова чи городня рослина потребує догляду. Любителі гортензій ставлять собі запитання: як доглядати за своїми улюбленицями, щоб вони мали здоровий вигляд і радували своїм цвітінням. Читай поради та рекомендації, як правильно доглядати гортензії навесні, що і коли потрібно робити крок за кроком — у нашому матеріалі.

Догляд за гортензією ранньою весною

Гортензію у відкритому ґрунті вирощують добре укриваючи на зиму.

Перший крок по догляду за цією рослиною навесні — зняти укриття і провітрити.

Це укриття навесні можна знімати лише в кінці квітня. Повністю відкривають кущі у травні. Після зняття мульчі ґрунт обережно розпушують. Навколо куща прибирають залишки старого листя, бур’яни, суху траву.

Зараз також дивляться

Практично всі види гортензії вимагають обрізки.

Другий крок — обрізка. Однак важливо розібратися, до якого типу належить саме ваша рослина, на яких пагонах у неї формуються суцвіття, щоб правильно вибрати методи проведення процедури.

Обрізку слід починати ще до сокоруху, щоб обрізані пагони не спливали соком.

Найчастіше у наших садах зустрічаються гортензії деревоподібна і волотиста. У гортензії деревоподібні пагони обрізають, залишаючи 3-5 бруньок. Гортензія волотиста також вимагає санітарної та формувальної обрізки.

Догляд за гортензією навесні

Третій крок догляду за гортензією — підгодівля.

Як і всі рослини, гортензія потребує підгодівлі з самого початку дачного сезону. Повинна встановитися тепла погода, а ґрунт ще повинен бути вологим.

Добрива необхідні для гортензій, адже вони:

зміцнюють імунітет рослин, запобігаючи розвитку хвороб;

підвищують стійкість до несприятливих умов вирощування;

збільшують кількість суцвіть;

підвищують яскравість квіток.

Вносять добрива мінімум два рази за весну:

Після повного сходу снігу вносять азотовмісні добрива, наприклад, аміачну селітру (20 г на 10 л) або сечовину (15 г на 10 л). На кінець весни, до моменту появи бутонів проводять друге внесення добрив. На цей раз вони повинні обов’язково включати фосфор і калій, наприклад, діамофос (20 г на відро води) або нітроамофоска (25 г на відро води). Є ще окремі добрива, спеціально для гортензій.

Правильний догляд за гортензією: відео

Як доглядати за гортензією правильно

Четвертий крок — полив.

Для поливу використовуй відстояну, нагріту на сонці воду.

Для підкислення нейтрального ґрунту можна додати трохи лимонної кислоти або оцту, хоча ця рослина добре зростає на слабокислих і навіть нейтральних ґрунтах, не любить лише лужні ґрунти.

Догляд за гортензією в горщику

Гортензія дуже любить вологу, тому потребує щоденного поливу відстояною водою. Також рекомендується обприскувати листя гортензії, але не її квітучу частину. Рослина любить підвищену вологість повітря. У домашніх умовах гортензія не зможе прожити декілька років. Раз на рік її потрібно пересаджувати, і давати нове підживлення. Горщик краще вибирати великий, оскільки коренева система гортензії розташована горизонтально. На дно самого горщика варто викласти шар дренажу і після вже заповнювати його землею. Важливо: коренева частина має бути на одному рівні з поверхнею субстрату. Після пересадки потрібно добре зволожити кущ.

Сподіваємось, твої гортензії при правильному догляді матимуть здоровий, квітучий вигляд.

А для тих, хто цікавиться інформацією, які рослини люблять кислий ґрунт, а які нейтральний чи лужний — наш матеріал про це.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.