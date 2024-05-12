Догляд за гортензією навесні: поради та рекомендації

Весною кожна садова чи городня рослина потребує догляду. Любителі гортензій ставлять собі запитання: як доглядати за своїми улюбленицями, щоб вони мали здоровий вигляд і радували своїм цвітінням. Читай поради та рекомендації, як правильно доглядати гортензії навесні, що і коли потрібно робити крок за кроком — у нашому матеріалі.
Гортензію у відкритому ґрунті вирощують добре укриваючи на зиму.
Це укриття навесні можна знімати лише в кінці квітня. Повністю відкривають кущі у травні. Після зняття мульчі ґрунт обережно розпушують. Навколо куща прибирають залишки старого листя, бур’яни, суху траву.
Практично всі види гортензії вимагають обрізки.
Обрізку слід починати ще до сокоруху, щоб обрізані пагони не спливали соком.
Найчастіше у наших садах зустрічаються гортензії деревоподібна і волотиста. У гортензії деревоподібні пагони обрізають, залишаючи 3-5 бруньок. Гортензія волотиста також вимагає санітарної та формувальної обрізки.
Третій крок догляду за гортензією — підгодівля.
Як і всі рослини, гортензія потребує підгодівлі з самого початку дачного сезону. Повинна встановитися тепла погода, а ґрунт ще повинен бути вологим.
Добрива необхідні для гортензій, адже вони:
Вносять добрива мінімум два рази за весну:
Четвертий крок — полив.
Для поливу використовуй відстояну, нагріту на сонці воду.
Для підкислення нейтрального ґрунту можна додати трохи лимонної кислоти або оцту, хоча ця рослина добре зростає на слабокислих і навіть нейтральних ґрунтах, не любить лише лужні ґрунти.
Сподіваємось, твої гортензії при правильному догляді матимуть здоровий, квітучий вигляд.
А для тих, хто цікавиться інформацією, які рослини люблять кислий ґрунт, а які нейтральний чи лужний — наш матеріал про це.
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