Прихотливая ягода, но вкусная! Как ухаживать за малиной летом — главные правила

Малина нуждается в тщательном уходе летом, чтобы радовать тебя урожаем. Следует не забывать о правильном поливе, мульчировании, подкормке, обрезке и подготовке кустов к осени. Читай в нашем материале про уход за малиной летом — как правильно ухаживать за ягодой?

Уход за малиной летом: как правильно ухаживать

Малина дарит щедрый урожай тем, кто знает, как правильно за ней ухаживать и делает это регулярно! Лето для этого самый сезон. Почти все работы по уходу за кустами малины следует распределить на теплые месяцы.

Самое важное — грамотный полив. Это растение любит влагу, поэтому важно поливать его дважды или трижды в неделю. Кусты должны получать одинаковое количество воды. Это поможет избежать пересыхания корешков.

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Сильный полив для малины вреден. Если вода застаивается, это чревато гниением молодых корешков, что затем уменьшает урожайность кустов. На случай, если ты не всегда рядом со своим садом, сделай вокруг малины изгородь из досок, они будут содержать запас дождевой воды.

Для влаги в почве и лучшего урожая проведи мульчирование. Это уменьшит количество вредителей и сорняков. Мульчировать можно в любое время года, обычно это делают после зимы. Для этого подойдут торф, солома, навоз или перегной.

На урожайность влияют и подкормки: органические и минеральные. Однако следует знать правильный порядок их применения. Сначала, весной, подкармливают минеральными удобрениями, летом можно внести фосфорно-калийное удобрение.

Жидкие органические удобрения с гуматами можно использовать весь летний сезон, кроме дат сбора урожая. Если таких удобрений под рукой нет, подойдет обычная древесная зола.

В середине — конце июля можно провести внекорневую подкормку малины. Опрыскивай кусты мочевиной, разведенной в воде в пропорции 1 ст.л. на ведро воды.

Обрезка веток малины является одним из важнейших этапов летнего ухода. Ею занимаются все лето. Периодически обрезай побеги, растущие вширь, желтые, сухие, больные. После сбора урожая срежь побеги, которые плодоносили до земли.

Когда созреет урожай малины, собирать его тоже нужно правильно. Собирай ягоды каждый день. Они должны быть спелыми и вкусными. Лучшей погодой для сбора является пасмурная, но без дождя.

Во время сбора урожая поливай кусты и убирай сорняки. Также в это время проверяй малину на случай болезней. После сбора и обрезки старых и сухих веток можно подкармливать малину калийно-фосфорными удобрениями.

Сади малину только на хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем участках. В тени малина мало развивается и болеет. Это основная ошибка садоводов. А молодые посадки поливай теплой водой, так лучше усваиваются полезные вещества из почвы.

Кусты не должны быть густыми. Лишние ветки смело обрезай, а особенно те, на которых нет ягод. Они не освещены солнцем, потому не могут развиваться. Малина должна разрастаться вверх, а не в ширину.

Раньше мы рассказывали о пользе и вреде малины.

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