Вибаглива ягода, але ж смачна! Як доглядати за малиною влітку — головні правила

Малина потребує ретельного догляду влітку, щоб радувати тебе врожаєм. Слід не забувати про правильний полив, мульгування, підживлення, обрізування та підготовку кущів до осені. Читай у нашому матеріалі про догляд за малиною влітку — як правильно доглядати за ягодою?

Догляд за малиною влітку: як правильно доглядати

Малина дарує щедрий врожай тим, хто знає, як правильно за нею доглядати та робить це регулярно! Літо для цього саме сезон. Майже усі роботи з догляду за кущами малини слід розподілити на теплі місяці.

Найважливіше — грамотний полив. Ця рослина любить вологу, тому важливо поливати її двічі чи тричі на тиждень. Кущі мають отримувати однакову кількість води. Це допоможе уникнути пересихання корінців.

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Сильний полив для малини шкідливий. Якщо вода застоюється, це загрожує гниттям молодих корінців, що потім зменшує врожайність кущів. На випадок, якщо ти не завжди поруч зі своїм садом, зроби навколо малини загорожу з дощок, вони будуть утримувати запас дощової води.

Для вологи в ґрунті та кращого врожаю проведи мульгування. Це зменшить кількість шкідників та бур’яну. Мульгувати можна в будь-яку пору року, зазвичай, це роблять після зими. Для цього підійдуть торф, солома, гній чи перегній.

На врожайність впливають і підживлення: органічні та мінеральні. Однак потрібно знати правильний порядок їх застосування. Спершу, навесні, підживлюють мінеральними добривами, влітку можна внести фосфорно-калійне добриво.

Рідкі органічні добрива з гуматами можна використовувати увесь літній сезон, крім дат збору врожаю. Якщо таких добрив під рукою немає, підійде звичайна деревна зола. У середині — кінці липня можна провести позакореневе підживлення малини. Обприскай кущі сечовиною, розведеною у воді в пропорції 1 ст.л. на відро води.

Обрізування гілок малини є одним з найважливіших етапів літнього догляду. Ним займаються все літо. Періодично обрізуй пагони, які ростуть ушир, жовті, сухі, хворі. Після збору врожаю зріж пагони, що плодоносили до землі.

Коли достигне врожай малини, збирати його теж потрібно правильно. Збирай ягоди щодня. Вони мають бути стиглими і смачними. Найкращою погодою для збору є похмура, але без дощу.

Під час збору врожаю поливай кущі та прибирай бур’ян. Також у цей час перевіряй малину на випадок захворювань. Після збору та обрізування старих і сухих гілок можна підживлювати малину калійно-фосфорними добривами.

Сади малину лише на ділянках, що добре освітлюються та прогріваються сонцем. У тіні малина мало розвивається та хворіє. Це основна помилка садівників. А молоді посадки поливай теплою водою, так краще засвоюються корисні речовини з ґрунту.

Кущі не мають бути густими. Зайві гілки сміливо обрізуй, а особливо ті, на яких немає ягід. Вони не освітлені сонцем, тому не можуть розвиватися. Малина має розростатися вгору, а не у ширину.

Раніше ми розповідали про користь і шкоду малини.

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