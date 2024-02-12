Умный огород: что такое высокие грядки и как их сделать

Сейчас много людей стараются выращивать дома микрозелень и разные овощи на подоконниках. Если у тебе частный дом и есть хоть немного свободного места, можно сделать свой маленький огород и выращивать разные культуры. Такая технология называется умный огород.
Мы расскажем, что такое умный огород, какие его особенности и как сделать.
Умный огород или высокие грядки — это способ выращивания овощей на малой площади, это также уменьшает расход воды для полива, а урожайность может возрасти.
Умный огород — это грядки, которые делаются из специального каркаса, часто деревянного. Их заполняют специальной почвой и сажают растения.
Можно купить уже готовые каркасы или сделать самому. Можно сделать каркас из деревянных досок, которые минимум 4 см толщиной и 20 см в высоту. Деревянные каркасы могут быть лучше, потому что металл летом может перегреваться, соответственно — будет перегреваться корневая система растений.
Ставить такие грядки также лучше на земельному участке, чтобы корни растений могли прорости в 20 см почвы грядки и развиваться дальше в обычной земле. Чтобы у корневой системы не было ограничений.
Ставить такие грядки также лучше на земельному участке, чтобы корни растений могли прорости в 20 см почвы грядки и развиваться дальше в обычной земле. Чтобы у корневой системы не было ограничений.
На YouTube-канале Наша Дача рассказали, как сделать земельную смесь для высоких грядок. В примере используется каркас размером 2 м на 1 м. Землю в каркасах выкладывают слоями.
Фото: svetlana__garden / Instagram
Первый слой с самого низа — тачка чернозема, расправить его тонким слоем. Второй слой — почва, содержащая торф. Третий слой — перегной, следующий слой — речной песок, но его на грядке нужно вдвое меньше, чем других компонентов. Затем нужно внести суперфосфат. Сверху добавить еще один тонкий слой чернозема и торфяника. Потом все это нужно перекопать.
Таким образом у тебя появляются готовые умные грядки для сажания растений. Тебе нужно просчитать свою площадь и сделать грядки подходящих для тебя размеров. В отношении к размерам грядок следует просчитать нужное количество разных слоев почвы.
Огородники готовятся к сезону заранее. Ранее мы рассказывали, когда сеять перец на рассаду.
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