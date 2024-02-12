Умный огород: что такое высокие грядки и как их сделать

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 февраля 2024, 10:05
Умный огород: что это и как его создать своими руками
Фото: Pexels

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