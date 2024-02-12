Розумний город: що таке високі грядки та як їх зробити

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 10:05
Розумний город: що це і як його створити своїми руками
Фото: Pexels

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