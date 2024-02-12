Розумний город: що таке високі грядки та як їх зробити

Зараз багато людей намагаються вирощувати вдома мікрозелень та різні овочі на підвіконнях. Якщо у тебе приватний будинок і є хоч трохи вільного місця, можна зробити свій маленький город і вирощувати різні культури. Така технологія називається розумний город.

Ми розповімо, що таке розумний город, які його особливості та як зробити.

Що таке розумний город

Розумний город або високі грядки — це спосіб вирощування овочів на малій площі, це також зменшує витрати води для поливу, а врожайність може зрости.

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Розумний город — це грядки, які виготовляються зі спеціального каркаса, часто дерев’яного. Їх заповнюють спеціальним ґрунтом і саджають рослини.

Як зробити високі грядки для розумного городу

Можна купити готові каркаси або зробити самому. Можна зробити каркас із дерев’яних дощок, які мінімум 4 см завтовшки та 20 см у висоту. Дерев’яні каркаси можуть бути кращими, тому що метал влітку може перегріватися, відповідно — перегріватиметься коренева система рослин.

Ставити такі грядки також краще на земельній ділянці, щоб коріння рослин могло прорости у 20 см ґрунту грядки й розвиватися далі у звичайній землі. Щоб коренева система не мала обмежень.

На YouTube-каналі Наша Дача розповіли, як зробити земельну суміш для високих грядок. У прикладі використовується каркас розміром 2 м на 1 м. Землю в каркасах викладають шарами.

Перший шар із самого низу — тачка чорнозему, розправити його тонким шаром. Другий шар — ґрунт, що містить торф. Третій шар — перегній, наступний шар — річковий пісок, але його на грядці потрібно вдвічі менше, ніж інших компонентів. Потім потрібно внести суперфосфат. Зверху додати ще один тонкий шар чорнозему та торф’яника. Потім усе це потрібно перекопати.

Так у тебе з’являються готові розумні грядки для посадки рослин. Тобі потрібно прорахувати свою площу і зробити грядки відповідних тобі розмірів. Відповідно до розмірів грядок варто прорахувати необхідну кількість різних шарів ґрунту.

Городники готуються до сезону завчасно. Раніше ми розповідали, коли сіяти перець на розсаду.

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