Как начать учить английский с нуля онлайн — рассказываем об удобном и бесплатном варианте

Учиться никогда не поздно, а тем более когда эффективные занятия можно получить бесплатно. Международная сеть школ Speak Up предлагает всем желающим начать языковое путешествие в мир английского, не потратив ни одной гривны.

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Преимущества обучения онлайн

Онлайн-платформа для изучения языков Speak Up открывает новые возможности для студентов. Учащиеся получают необходимые знания не выходя из дома. Среди основных преимуществ дистанционного обучения:

гибкий график — планируй свое расписание с учетом имеющихся обязательств: семейных дел, работы, отпуска. Ты можешь прогрессировать в собственном темпе, в удобное время, не торопясь. Если хочешь овладевать азами английского вечером в будние дни — пожалуйста. Можешь заниматься только по выходным — нет проблем.

индивидуальный подход — на занятиях преподаватель уделяет тебе 100% внимания, создавая комфортные условия для совершенствования речевых навыков. Все непонятные или сложные моменты всегда можно пройти ещё раз, прежде чем переходить к следующей теме.

доступ к ресурсам 24/7 — студентам предлагаются видеоуроки, интерактивные упражнения и множество интересных практических материалов. В отличие от школьных учебников, они вызывают желание учиться и шагать вперед. Мультимедийные инструменты создают динамическую обучающую среду, которая подходит для учащихся всех возрастов и темперамента.

Эти преимущества делают онлайн-изучение английского наиболее эффективным вариантом независимо от твоего уровня владения языком.

Почему именно Speak Up

Международная сеть школ Speak Up приглашает на онлайн-курсы взрослых и детей. Профессиональные преподаватели, индивидуальный подход к каждому студенту, уникальные методики и современные учебные программы — залог высокого качества дистанционного обучения. Выбирай курс, который удовлетворит именно твои потребности:

профильный;

разговорный;

подготовка к экзаменам;

интенсив.

Ты можешь начать курс в любое время — не нужно подстраиваться под график преподавателя или других студентов. Чтобы получить оптимальный набор занятий, пройди небольшой онлайн-тест на знание английского прямо на сайте. Определение твоего уровня владения языком поможет преподавателю подобрать подходящий курс.

Откладывать обучение не время! Срок действия акционного предложения ограничен. Чтобы извлечь уроки из английского в подарок на 1,5 месяца, спеши зарегистрироваться на сайте уже сегодня.

Не медли, потому что знание иностранного языка даст тебе возможность не только комфортно чувствовать себя в зарубежных путешествиях, но и стать более привлекательной кандидатурой для работодателей, заинтересованных в продвижении компании на международном рынке.

Также не забывай, что поощрять изучение иностранного языка стоит и детей! Как помочь ребенку в изучении английского, мы рассказывали раньше.

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