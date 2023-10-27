Як почати вчити англійську мову з нуля онлайн — розповідаємо про зручний та безкоштовний варіант

Вчитися ніколи не пізно, а тим паче коли ефективні заняття можна отримати безплатно. Міжнародна мережа шкіл Speak Up пропонує всім охочим розпочати мовну подорож до світу англійської, не витративши жодної гривні.

Заповнюй форму на сайті та стань одним/(-ією) з тих щасливців, які встигли скористатися акційною пропозицією — замовити уроки на 1,5 місяця в подарунок.

Розпочни вивчати англійську з нуля чи покращ свої знання та розмовні навички.

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Переваги навчання онлайн

Онлайн-платформа вивчення мов Speak Up відкриває нові можливості для студентів. Учні отримують необхідні знання не виходячи з дому. Серед основних переваг дистанційного навчання:

гнучкий графік — плануй свій розклад з урахуванням наявних зобов’язань: сімейних справ, роботи, відпустки. Ти можеш прогресувати у власному темпі, у зручний час, не кваплячись. Якщо хочеш опановувати ази англійської ввечері в будні дні — будь ласка. Можеш займатися лише у вихідні — немає проблем.

індивідуальний підхід — на заняттях викладач приділяє тобі 100% уваги, створюючи комфортні умови для вдосконалення мовних навичок. Усі незрозумілі чи складні моменти завжди можна пройти ще раз перед тим, як переходити до наступної теми.

доступ до ресурсів 24/7 — студентам пропонуються відеоуроки, інтерактивні вправи та безліч цікавих практичних матеріалів. На відміну від шкільних підручників, вони викликають бажання вчитися та крокувати вперед. Мультимедійні інструменти створюють динамічне навчальне середовище, яке підходить для учнів будь-якого віку й темпераменту.

Ці переваги роблять онлайн-вивчення англійської найефективнішим варіантом незалежно від твого рівня володіння мовою.

Чому саме Speak Up

Міжнародна мережа шкіл Speak Up запрошує на онлайн-курси дорослих і дітей. Професійні викладачі, індивідуальний підхід до кожного студента, унікальні методики та сучасні навчальні програми — запорука високої якості дистанційного навчання. Обирай курс, який задовольнить саме твої потреби:

профільний;

розмовний;

підготовка до іспитів;

інтенсив.

Ти можеш почати курс будь-коли — не потрібно підлаштовуватися під графік викладача чи інших студентів. Щоб отримати оптимальний набір занять, пройди невеликий онлайн-тест на знання англійської просто на сайті. Визначення твого рівня володіння мовою допоможе викладачу підібрати відповідний курс.

Відкладати навчання не на часі! Термін дії акційної пропозиції обмежений. Щоб отримати уроки з англійської в подарунок на 1,5 місяця, поспішай зареєструватися на сайті вже сьогодні.

Не зволікай, бо знання іноземної мови дасть тобі можливість не тільки комфортно почуватися в закордонних мандрівках, а й стати більш привабливою кандидатурою для роботодавців, які зацікавлені у просуванні компанії на міжнародному ринку.

Також не забувай, що заохочувати до вивчення іноземної мови варто й дітей! Як допомогти дитині у вивченні англійської, ми розповідали раніше.

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