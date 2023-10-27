Як почати вчити англійську мову з нуля онлайн — розповідаємо про зручний та безкоштовний варіант

Вчитися ніколи не пізно, а тим паче коли ефективні заняття можна отримати безплатно. Міжнародна мережа шкіл Speak Up пропонує всім охочим розпочати мовну подорож до світу англійської, не витративши жодної гривні.
Заповнюй форму на сайті та стань одним/(-ією) з тих щасливців, які встигли скористатися акційною пропозицією — замовити уроки на 1,5 місяця в подарунок.
Розпочни вивчати англійську з нуля чи покращ свої знання та розмовні навички.
Онлайн-платформа вивчення мов Speak Up відкриває нові можливості для студентів. Учні отримують необхідні знання не виходячи з дому. Серед основних переваг дистанційного навчання:
Ці переваги роблять онлайн-вивчення англійської найефективнішим варіантом незалежно від твого рівня володіння мовою.
Міжнародна мережа шкіл Speak Up запрошує на онлайн-курси дорослих і дітей. Професійні викладачі, індивідуальний підхід до кожного студента, унікальні методики та сучасні навчальні програми — запорука високої якості дистанційного навчання. Обирай курс, який задовольнить саме твої потреби:
Ти можеш почати курс будь-коли — не потрібно підлаштовуватися під графік викладача чи інших студентів. Щоб отримати оптимальний набір занять, пройди невеликий онлайн-тест на знання англійської просто на сайті. Визначення твого рівня володіння мовою допоможе викладачу підібрати відповідний курс.
Unsplash
Відкладати навчання не на часі! Термін дії акційної пропозиції обмежений. Щоб отримати уроки з англійської в подарунок на 1,5 місяця, поспішай зареєструватися на сайті вже сьогодні.
Не зволікай, бо знання іноземної мови дасть тобі можливість не тільки комфортно почуватися в закордонних мандрівках, а й стати більш привабливою кандидатурою для роботодавців, які зацікавлені у просуванні компанії на міжнародному ринку.
Також не забувай, що заохочувати до вивчення іноземної мови варто й дітей! Як допомогти дитині у вивченні англійської, ми розповідали раніше.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.