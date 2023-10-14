Не останется безопасной пищи? В каких продуктах есть глютен и как его избегать

Питание — это важная составляющая качественной жизни каждого человека. Но многие продукты несут для нашего организма больше вреда, чем пользы: к ним относятся не только вредный фастфуд, но и лактоза, гистамин и глютен.

Многие люди отказываются от глютеновых продуктов, чтобы оздоровиться, похудеть или и вовсе из-за состояния здоровья.

Так в каких продуктах содержится глютен и всегда ли легко это выяснить? Разбираемся с этим дальше, а я, как девушка, страдающая целиакией, поделюсь несколькими советами, как выбирать продукты без глютена.

Сейчас также смотрят

В каких продуктах есть глютен

Для начала следует понять, что глютен — клетчатка — может попадать в продукты несколькими путями, и не все они очевидны.

Глютен есть в пшенице, ячмене, овсе, манной крупе и ржи, ячневой крупе, кус-кусе, болгуре, камюте и перловке. Это очевидные пути попадания глютена в наш организм.

Поэтому глютен есть в продуктах:

хлеб и хлебобулочные изделия;

печенье и вафли;

макароны, паста;

крахмал (если это не кукурузный или картофельный);

пиво, эль, комбуча, водка;

дрожжи;

сладости и конфеты;

практически все соусы;

крупы и каши (кроме гречневой, рисовой, кукурузной и содержащих отметку без глютена);

гидролизованный растительный белок;

текстурированный растительный белок.

Так что эти продукты точно не стоит употреблять, если ты пытаешься избегать клетчатки.

Но существуют и другие, менее очевидные источники попадания глютена в наш желудок. К примеру — соя. Сою в чистом виде люди не употребляют, однако именно соя входит в состав многих мясных изделий — колбас и сосисок.

Это позволяет удешевить на сырье, а заработать — больше, ведь соя в разы дешевле мяса.

В то же время соя также содержит глютен. Таким образом, ты можешь не употреблять продукты с очевидным содержанием глютена — хлеб или макаронные изделия, — но потреблять клетчатку через колбасу.

Как глютен попадает в продукты

Кроме прямого попадания в состав продуктов, существует также и опасность загрязнения глютеном во время технической сортировки.

Например, на упаковке с гречкой и рисом, не содержащим клетчатки от природы, может быть предупреждено, что продукт содержит следы глютена. Он мог туда попасть во время фасовки: например, перед гречкой по тому же маршруту фасовалась пшеничная или ячневая крупа.

Чаще всего, следы глютена могут быть в:

консервах;

соусах и маринадах;

полуфабрикатах и мясных полуфабрикатах;

крупах и орехах без отметки, что информирует, что продукт безглютеновый.

Также к безглютеновому блюду могут добавить крахмал, но без уточнения, из какого сырья он был изготовлен. Конечно, кукурузный или картофельный крахмал тебе никак не навредит. А чтобы определить, безопасен ли этот крахмал для тебя, нужно знать несколько определений.

Часто на обертке крахмал назван не его основным именем, а добавками E — это загустители, подсластители, консерванты. К опасным следует отнести:

E150a;

E150b;

E150c;

E150d;

E160;

E965;

Е411;

Е636;

Е637.

Кроме того, глютен может содержаться в молоке, сыре и мясе — это зависит от рациона скота.

Поначалу может показаться, что к списку запретного относятся едва ли не все продукты! Но это не так. Если ты беспокоишься, что не сможешь питаться без выпечки, тогда читай наш рецепт безглютенового хлеба в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.