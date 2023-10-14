Не залишиться безпечної їжі? В яких продуктах є глютен та як його уникати

Харчування — це важлива складова якісного життя кожної людини. Але багато продуктів несуть для нашого організму більше шкоди, аніж користі: до них належать не лише шкідлива швидкоїжа, а й лактоза, гістамін та глютен.

Багато людей відмовляються від глютенових продуктів, аби оздоровитися, схуднути або ж і зовсім через стан здоров’я.

То в яких продуктах міститься глютен і чи завжди вияснити це — легко? Розбираємося з цим далі, а я, як дівчина, що страждає на целіакію, поділюся кількома порадами, як обирати продукти без глютену.

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В яких продуктах є глютен

Для початку варто зрозуміти, що глютен — клітковина — може потрапляти в продукти кількома шляхами, і не всі вони є очевидними.

Глютен є у пшениці, ячмені, вівсі, манній крупі та житі, ячній крупі, кус-кусі, болгурі, камюті та перловці. Це — очевидні шляхи потрапляння глютену в наш організм.

Тож глютен є в продуктах:

хліб та хлібобулочні вироби;

печиво та вафлі;

макарони, паста;

крохмаль (якщо це не кукурудзяний чи картопляний);

пиво, ель, комбуча, горілка;

дріжджі;

солодощі та цукерки;

практично усі соуси;

крупи та каші (окрім гречаної, рисової, кукурудзяної та тих, що містять позначку без глютену);

гідролізований рослинний білок;

текстурований рослинний білок.

Тож ці продукти точно не варто вживати, якщо ти намагаєшся уникати клітковини.

Але існують й інші, менш очевидні джерела потрапляння глютену в наш шлунок. До прикладу — соя. Сою у чистому вигляді люди не вживають, однак саме соя входить до складу багатьох м’ясних виробів — ковбас та сосисок.

Це дозволяє здешевити на сировині, а заробити — більше, адже соя в рази дешевша за м’ясо.

Водночас соя також містить глютен. Таким чином, ти можеш не вживати продукти з очевидним вмістом глютену — хліб чи макаронні вироби, але споживати клітковину через ковбасу.

Як глютен потрапляє в продукти

Окрім прямого потрапляння у склад продуктів, існує також й небезпека забруднення глютеном під час технічного сортування тощо.

Наприклад, на упакуванні з гречкою та рисом, які від природи не містять клітковини, може бути попереджено, що продукт містить сліди глютену. Він міг туди потрапити під час фасування: наприклад, перед гречкою тим же маршрутом фасувалася пшенична чи ячна крупа.

Найчастіше, сліди глютену можуть бути у:

консервах;

соусах та маринадах;

напівфабрикатах та м’ясних напівфабрикатах;

крупах та горіхах без позначки, що інформує, що продукт є безглютеновим.

Також до безглютенової страви можуть додати крохмаль, але без уточнення, з якої саме сировини він був виготовлений. Звісно, кукурудзяний чи картопляний крохмаль ніяк тобі не нашкодить. А шоб визначити, чи безпечний цей крохмаль для тебе, треба знати кілька означень.

Часто на обгортці крохмаль названо не його основним ім’ям, а добавками E — це загусники, підсолоджувачі, консерванти. До небезпечних варто віднести:

E150a;

E150b;

E150c;

E150d;

E160;

E965;

Е411;

Е636;

Е637.

Крім того, глютен може міститися у молоці, сирі та м’ясі — це залежить від раціону худоби.

Спочатку може здатися, що до списку забороненого належать ледь не всі продукти! Та це — не так. Якщо ти переймаєшся, що не зможеш харчуватися без випічки, тоді читай наш рецепт безглютенового хліба в іншому матеріалі.

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