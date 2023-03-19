Как война заставила сменить профессию: где сейчас работают люди со сферы туризма

Война внесла свои коррективы в каждую сферу нашей жизни, как социальную, так и экономическую. Из-за закрытия производств и опасного местонахождения многие люди были вынуждены сменить место работы, а то и сам ее профиль.

Среди других экономических сфер туризм в Украине во время войны пострадал существенно. Периодические обстрелы областей и постоянные звуки воздушных тревог не сильно поощряют путешествие по стране.

В то время как внешний туризм ограничивается только выездом за границу в поисках более безопасного места, а не отдыха.

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Все эти факторы привели к тому, что многие туристические агентства закрылись, а поступления в государственный бюджет от отрасли сократились на 34%. Многие бывшие работники туристической сферы были вынуждены сменить не только работу, но и профессию. LIGA.Life расспросила их о том, как они решили начать все сначала.

Оксана Боднар – туризм был моей любовью

Оксана вместе с напарницей с нуля открыли свое туристическое агентство, просуществовавшее 10 лет. В первое время после полномасштабного вторжения она помогала клиентам с расселением и предоставляла информацию об очередях на границе.

— Это та история, когда с улыбкой идешь на работу, берешь трубку от клиентов в любое время, радуешься сообщениям довольных туристов. Туризм был моей любовью, но война изменила все, — говорит Оксана.

Когда стало ясно, что о путешествиях речь не идет, женщина активно увлеклась волонтерством и начала помогать военным со всем необходимым.

Даже в апреле 2022 года, как сфера туризма стала понемногу оживать и было понятно, что путешествовать можно, хоть и с нюансами, Оксана все равно не вернулась в бизнес.

Мне было трудно преодолеть себя и вернуться к делу, когда в стране горячая фаза войны нас обстреливают и гибнут тысячи людей. Моя напарница поддержала меня – мы отказались от аренды офиса и вернули деньги клиентам, — рассказывает Оксана.

Сейчас женщина отважилась попробовать себя в другой сфере, и уже полгода работает в департаменте корпоративных продаж одной из компаний. Основная ее работа заключается в коммуникации с клиентами и продажами. Также она параллельно с командой друзей-волонтеров помогает военным и медикам.

— Где-то в глубине души я все же надеялась, что война закончится и я вернусь к любимому делу. Но, оглядываясь назад, понимаю, что мое решение было правильным, — делится мнениями Оксана Боднар.

Олеся Полиха — туризму нельзя дать умереть

Олеся Полиха работала в туристическом бизнесе вместе с мужем. Полномасштабное вторжение встретила в Черкасской области, откуда позже вместе с семьей выехали на Западную Украину в Ужгород. На тот момент женщина поддерживала связь с клиентами, а именно упраздняла забронированные туры.

Когда весной весь туризм полностью остановился, Олеся стала искать, чем заниматься в дальнейшем.

— Я активно искала, что буду делать. Пыталась помогать гражданским и военным, но параллельно искала для себя что-то новое, что меня заинтересовало бы. Тогда я пошла на курсы по интернет-маркетингу. Дошла до раздела SEO-продвижения и сразу поняла, что меня это затягивает, хотя раньше о SEO я не знала ничего, — рассказывает женщина.

В июне 2022-го мы с мужем посмотрели в глаза и поняли, что вести туристический бизнес в условиях войны — нерентабельно. Потому офис в центре Киева закрыли. Это решение было сложным, но верным, — отмечает Олеся.

После понимания, что вернуться к профессии не удастся, Олеся активно начала изучать новую профессию и попала на интернатуру, а затем и на стажировку по SEO в одну украинскую компанию. Сейчас она уже несколько месяцев работает в новой сфере и планирует и дальше развиваться в этом направлении.

— Возвращаться в туризм пока не планирую, но жизнь покажет. Думаю, что рано или поздно туризм расцветет снова. Людям нужны путешествия, как глоток свежего воздуха. Даже сейчас турагенты, которые не прекращали работу, работают и платят налоги. И это отлично, потому что сфере туризма нельзя дать умереть вообще, — говорит Олеся Полиха.

Владимир Сафонов — сферу туризма ждет длительная неопределенность

Владимир Сафонов до войны был владельцем небольшой сети туристических агентств и работал в сфере 8 лет. Вместе со своими агентствами он покупал франшизы у туроператоров и планировал расширить бизнес.

С началом войны Владимир сразу понял, что туристические сезоны будут бесперспективны и понесут только дополнительные расходы. Так что решил закрыть свой бизнес.

Covid нас очень подкосил, а война – добила. Так что я решил навсегда уйти из сферы. Это решение не было сложным для меня. Управляя компанией много лет, я научился быстро принимать решения и быстро их выполнять, — говорит мужчина.

В первый месяц войны Владимир с семьей уехал на Западную Украину, а после отправления семьи в Германию вернулся в Киев. Там сразу же начал искать себя в сфере программирования.

— Это то, что меня действительно интересовало, например, когда зимой туристический сезон шел на убыль, я медленно изучал программирование. Теперь я уделяю этому все свое внимание. Это то, что я давно мечтал сделать, – рассказывает Владимир.

Сейчас Владимир Сафонов закончил несколько курсов, а сейчас овладевает языком программирования — Python. Все свободное время он тратит на обучение, потому что в его планах начать сотрудничество с международной компанией, а позже дорасти до лидерской позиции.

– Я пытался смотреть в будущее. Понимал, что сферу туризма ждет длительная неопределенность. Конечно, путешествовать будут, но в общем процент туристов снизится, – делится Владимир Сафонов.

Однако не только работники из сферы туризма были вынуждены сменить профессию. Вікна также рассказывали о других историях украинцев, сменивших профессию во время войны.

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