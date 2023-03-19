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Як війна змусила змінити професію: де зараз працюють люди зі сфери туризму

Богдана Савчук 19 Березня 2023, 20:00
де зараз працюють працівники сфери туризму
Фото: LIGA.net

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