Все о зарядке электрокара: где заряжать быстрее и дешевле

Несмотря на то, что враг начал активно выводить из строя украинскую энергетическую инфраструктуру, электромобили остаются очень выгодным видом транспорта.

В современных реалиях они не только берегут природу, но и экономят много денег. Ведь цены на электроэнергию значительно ниже, чем цены на топливо.

Руководитель группы компаний MOECO Евгений Дутко эксклюзивно для журналистки Фактов Светланы Кобылицы рассказал, как и сколько заряжать электрокары и насколько дорого это стоит в Украине сейчас.

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Электрозаправки или домашняя розетка: где заряжать авто

Все электромобили можно заряжать как в домашних условиях от стандартной европейской розетки до 7 кВт/ч, так и на специальных заправках со скоростью заряда 50 кВт и более.

Соответственно, между двумя типами подзарядки есть очевидные отличия:

Домашняя зарядка, особенно ночная, будет гораздо дешевле коммерческой. Кроме того, она удобна, ведь рассчитана только на тебя, и не придется стоять в очереди. Единственным ее минусом является скорость.

Из-за большой разницы в мощностях, время домашней зарядки продлится не менее четырех часов, в то время как коммерческая зарядка прибавит 100 км ходу твоему автомобилю всего за 30 мин.

К сожалению, в маленьких городах таких коммерческих заправок и подзарядных станций не очень много, однако с каждым годом их становится все больше, потому что растет спрос.

От чего зависит время зарядки

Время зарядки электромобиля зависит не только от мощности станции или розетки, но и способности твоего авто принять заряд.

К примеру, распространенные в США и Европе станции Tesla Super Charge способны заряжать автомобили Тесла со скоростью до 240 кВт/ч, и Тесла может принять такую ​​скорость.

В то же время, распространенные в Украине Fiat Е500 могут принять только до 7 кВт/ч, к какой скоростной станции ты ее не подключил(-а) бы.

Также интересной особенностью электрокаров является то, что их трудно зарядить на 100%.

Поэтому автомобильные эксперты советуют заряжаться до 80% и продолжать свое путешествие.

Эксперт объясняет это тем, что для максимальной зарядки электрокара нужно больше времени из-за особенностей батареи: чем выше ее текущий заряд, тем медленнее происходит процедура зарядки.

Сколько стоит зарядка электрокара

Эксперт рассказал, что существует формула, которая поможет подсчитать, сколько стоит зарядка электромобиля, нужно учесть следующие показатели: цену кВт/ч и емкость аккумулятора.

Емкость батареи кВт/ч разделить на мощность зарядного устройства кВт. Это будет время зарядки батареи электрокара, которое потом останется только сопоставить с тарифами.

Каждая модель такого авто имеет батарею с разной емкостью. Поэтому, рассчитывая время и стоимость электрозарядки, следует учитывать не только мощность розетки, но и начальный и желаемый уровень заряда электромобиля.

Что касается тарифов, то домашняя подзарядка на 100 км пробега обойдется в 30 грн, а коммерческая – в 200 грн.

Такая разница объясняется тем, что домашний тариф на электроэнергию дешевле и составляет 1,68 грн/киловатт. На коммерческой зарядной станции за киловатт попросят от 7 до 12 грн.

Можно сэкономить еще больше на домашней зарядке, установив двухзонный счетчик, чтобы тариф в ночное время был вдвое меньше.

А как правильно выбрать электромобиль и что надо учитывать, мы рассказали в нашем материале.

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