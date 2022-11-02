Все про зарядку електрокара: де заряджати швидше і дешевше

Попри те, що ворог почав активно виводити з ладу українську енергетичну інфраструктуру, електроавтомобілі лишаються дуже вигідним видом транспорту.

У сучасних реаліях він не лише береже природу, а й економить багато грошей. Адже ціни на електроенергію значно нижчі, ніж ціни на пальне.

Керівник групи компаній MOECO Євгеній Дутко ексклюзивно для журналістки Фактів Світлани Кобилиці розповів, як і скільки заряджати електрокари та як дорого це коштує в Україні зараз.

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Електрозаправки чи домашня розетка: де заряджати авто

Всі електроавтомобілі можна заряджати як в домашніх умовах від стандартної європейської розетки зі швидкістю до 7 кВт/год, так і на спеціальних заправках зі швидкістю заряду 50 кВт і більше.

Відповідно, між двома типами підзарядки є очевидні відмінності:

Домашня зарядка, особливо нічна, буде набагато дешевшою, ніж комерційна. Окрім того, вона зручна, адже розрахована лише на тебе, й не доведеться стояти в чергах. Єдиним її мінусом є швидкість.

Через велику різницю у потужностях, час домашньої зарядки триватиме не менш як чотири години, тоді як комерційна зарядка додасть 100 км ходу твоєму авто всього за 30 хв.

На жаль, у маленьких містах таких комерційних заправок та підзарядних станцій не дуже багато, однак з кожним роком їх стає все більше, бо зростає попит.

Від чого залежить час зарядки

Час зарядки електроавтомобіля залежить не лише від потужності станції чи розетки, а й від здатності твого авто прийняти заряд.

До прикладу, поширені у США та Європі станції Tesla Super Charge здатні заряджати автомобілі Тесла зі швидкістю до 240 кВт на годину, і Тесла може прийняти таку швидкість.

Натомість поширені в Україні Fiat Е500 можуть прийняти лише до 7 кВт/год, до якої швидкісної станції ти її б не під’єднав(-ла).

Також цікавою особливістю електрокарів є те, що їх важко зарядити на всі 100%. Тому автомобільні експерти радять заряджати до 80% і продовжувати свою подорож.

Експерт пояснює це тим, що для максимальної зарядки електрокара треба більше часу через особливості батареї: чим вищий її поточний заряд, тим повільніше відбувається процедура зарядки.

Скільки коштує зарядка електрокара

Експерт розповів, що існує формула, яка допоможе підрахувати, скільки коштує зарядка електромобіля, треба лиш врахувати такі показники: ціну кВт/год та ємність акумулятора.

Ємність батареї кВт/год поділити на потужність зарядного пристрою кВт. Це буде час зарядки батареї електрокара, який потім залишиться лише співставити з тарифами.

Кожна модель такого авто має батарею з різною місткістю. Тому, розраховуючи час і вартість електрозарядки, треба враховувати не лише потужність розетки, а й початковий і бажаний рівень заряду електромобіля.

Щодо тарифів, то домашня підзарядка на 100 км пробігу коштуватиме 30 грн, а комерційна – 200 грн.

Така різниця пояснюється тим, що домашній тариф на електроенергію дешевший і становить 1,68 грн/кіловат. На комерційній зарядній станції за кіловат попросять від 7 до 12 грн.

Можна зекономити ще більше на домашній зарядці, встановивши двозонний лічильник, щоб тариф у нічний час був вдвічі меншим.

А як правильно вибрати електромобіль і що треба враховувати ми розповіли у нашому матеріалі.

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