Все про зарядку електрокара: де заряджати швидше і дешевше

Попри те, що ворог почав активно виводити з ладу українську енергетичну інфраструктуру, електроавтомобілі лишаються дуже вигідним видом транспорту.
У сучасних реаліях він не лише береже природу, а й економить багато грошей. Адже ціни на електроенергію значно нижчі, ніж ціни на пальне.
Керівник групи компаній MOECO Євгеній Дутко ексклюзивно для журналістки Фактів Світлани Кобилиці розповів, як і скільки заряджати електрокари та як дорого це коштує в Україні зараз.
Всі електроавтомобілі можна заряджати як в домашніх умовах від стандартної європейської розетки зі швидкістю до 7 кВт/год, так і на спеціальних заправках зі швидкістю заряду 50 кВт і більше.
Відповідно, між двома типами підзарядки є очевидні відмінності:
Домашня зарядка, особливо нічна, буде набагато дешевшою, ніж комерційна. Окрім того, вона зручна, адже розрахована лише на тебе, й не доведеться стояти в чергах. Єдиним її мінусом є швидкість.
Через велику різницю у потужностях, час домашньої зарядки триватиме не менш як чотири години, тоді як комерційна зарядка додасть 100 км ходу твоєму авто всього за 30 хв.
Через велику різницю у потужностях, час домашньої зарядки триватиме не менш як чотири години, тоді як комерційна зарядка додасть 100 км ходу твоєму авто всього за 30 хв.
На жаль, у маленьких містах таких комерційних заправок та підзарядних станцій не дуже багато, однак з кожним роком їх стає все більше, бо зростає попит.
Час зарядки електроавтомобіля залежить не лише від потужності станції чи розетки, а й від здатності твого авто прийняти заряд.
До прикладу, поширені у США та Європі станції Tesla Super Charge здатні заряджати автомобілі Тесла зі швидкістю до 240 кВт на годину, і Тесла може прийняти таку швидкість.
Натомість поширені в Україні Fiat Е500 можуть прийняти лише до 7 кВт/год, до якої швидкісної станції ти її б не під’єднав(-ла).
Також цікавою особливістю електрокарів є те, що їх важко зарядити на всі 100%. Тому автомобільні експерти радять заряджати до 80% і продовжувати свою подорож.
Також цікавою особливістю електрокарів є те, що їх важко зарядити на всі 100%. Тому автомобільні експерти радять заряджати до 80% і продовжувати свою подорож.
Експерт пояснює це тим, що для максимальної зарядки електрокара треба більше часу через особливості батареї: чим вищий її поточний заряд, тим повільніше відбувається процедура зарядки.
Експерт розповів, що існує формула, яка допоможе підрахувати, скільки коштує зарядка електромобіля, треба лиш врахувати такі показники: ціну кВт/год та ємність акумулятора.
Ємність батареї кВт/год поділити на потужність зарядного пристрою кВт. Це буде час зарядки батареї електрокара, який потім залишиться лише співставити з тарифами.
Ємність батареї кВт/год поділити на потужність зарядного пристрою кВт. Це буде час зарядки батареї електрокара, який потім залишиться лише співставити з тарифами.
Кожна модель такого авто має батарею з різною місткістю. Тому, розраховуючи час і вартість електрозарядки, треба враховувати не лише потужність розетки, а й початковий і бажаний рівень заряду електромобіля.
Щодо тарифів, то домашня підзарядка на 100 км пробігу коштуватиме 30 грн, а комерційна – 200 грн.
Щодо тарифів, то домашня підзарядка на 100 км пробігу коштуватиме 30 грн, а комерційна – 200 грн.
Така різниця пояснюється тим, що домашній тариф на електроенергію дешевший і становить 1,68 грн/кіловат. На комерційній зарядній станції за кіловат попросять від 7 до 12 грн.
Можна зекономити ще більше на домашній зарядці, встановивши двозонний лічильник, щоб тариф у нічний час був вдвічі меншим.
А як правильно вибрати електромобіль і що треба враховувати ми розповіли у нашому матеріалі.
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