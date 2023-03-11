Хочешь помогать другим, но не знаешь, с чего начать? Всеукраинская онлайн-школа для волонтеров пригодится

Всеукраинская онлайн-школа для волонтеров уже девятый год обучает украинцев искусству быть волонтерами.

В этом году регистрация на бесплатный проект уже началась! Обучение будет стартовать 27 марта. Читай, кто и как может присоединиться к онлайн-школе для волонтеров.

Всеукраинская онлайн-школа для волонтеров 2023

Всеукраинская онлайн-школа для волонтеров — это бесплатный онлайн-курс, который:

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дает базовые знания по волонтерской деятельности и ее направлениям;

помогает людям начать свой волонтерский путь;

учит, как эффективно волонтерить и не уставать от этого;

рассказывает, как создать мотивированную качественную команду единомышленников;

раскрывает нюансы работы с людьми кризисных категорий.

Организаторы отмечают, что в этом году курс будет акцентировать на волонтерской этике, а также проблемах выгорания и усталости во время войны.

Мы хотим выработать у волонтеров понимание экологического волонтерства относительно себя и людей вокруг, дать понимание, что забота о себе — не менее важна, чем о других, — говорит представительница волонтерской сети Volunteer Community в Украине Дарья Ефименко.

Принять участие в онлайн-школе могут все желающие независимо от возраста, навыков, умений, опыта волонтерства и места жительства. Для регистрации нужно заполнить эту гугл-форму и ждать инструкции по дальнейшим шагам.

Активным украинцам следует запомнить, что заботиться нужно не только о других, но и о себе. Иначе есть риск быстро потерять энтузиазм. Читай, как волонтерам не выгорать эмоционально.

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