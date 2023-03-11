Хочеш допомагати іншим, але не знаєш, з чого почати? Всеукраїнська онлайн-школа для волонтерів стане в пригоді

Всеукраїнська онлайн-школа для волонтерів уже дев’ятий рік поспіль навчає українців мистецтва бути волонтерами.

Цього року реєстрація на безкоштовний проект уже розпочалась! Навчання стартуватиме 27 березня. Читай, хто і як може долучитись до онлайн-школи для волонтерів.

Всеукраїнська онлайн-школа для волонтерів 2023

Всеукраїнська онлайн-школа для волонтерів — це безкоштовний онлайн-курс, який:

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дає базові знання з волонтерської діяльності та її напрямів;

допомагає людям розпочати свій волонтерський шлях;

навчає, як ефективно волонтерити та не втомлюватись від цього;

розповідає, як створити вмотивовану якісну команду однодумців;

розкриває нюанси роботи з людьми кризових категорій.

Організатори зазначають, що цього року курс акцентуватиме на волонтерській етиці, а також проблемах вигорання і втоми під час війни.

Ми хочемо виробити у волонтерів розуміння екологічного волонтерства стосовно себе і людей довкола, дати розуміння, що піклування про себе — не менш важливе, ніж про інших, — каже представниця волонтерської мережі Volunteer Community в Україні Дар’я Єфіменко.

Взяти участь в онлайн-школі можуть усі охочі незалежно від віку, навичок, вмінь, досвіду волонтерства та місця проживання. Для реєстрації потрібно заповнити цю гугл-форму та чекати інструкції щодо подальших кроків.

Активним українцям варто запам’ятати, що піклуватись потрібно не лише про інших, але й про себе. Інакше є ризик швидко втратити ентузіазм. Читай, як волонтерам не вигорати емоційно.

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