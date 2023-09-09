Объединится, чтобы защитить животных! Что известно о Всеукраинском марше уборки и как к нему присоединиться

Природа дает нам все необходимое для жизни, но часто люди бывают неблагодарными за это и оставляют мусор в лесу, парках, скверах и т.д. Это очень вредит животным, которые там живут.
Чтобы помочь животным и природе благотворительная организация UAnimals устраивает Всеукраинский марш уборки. Мы расскажем, что это такое и как к нему присоединиться.
UAnimals 16-17 сентября 2023 организует масштабные акции в пяти заповедных локациях Украины. Призывают всех неравнодушных людей организовывать уборку в эти даты своими силами.
Чтобы присоединиться к Всеукраинскому маршу уборки, нужно только:
Также ты можешь помочь животным, подарив им любовь и семью. Ранее мы рассказывали, как помочь животному адаптироваться после приюта.
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