Объединится, чтобы защитить животных! Что известно о Всеукраинском марше уборки и как к нему присоединиться

Природа дает нам все необходимое для жизни, но часто люди бывают неблагодарными за это и оставляют мусор в лесу, парках, скверах и т.д. Это очень вредит животным, которые там живут.

Чтобы помочь животным и природе благотворительная организация UAnimals устраивает Всеукраинский марш уборки. Мы расскажем, что это такое и как к нему присоединиться.

Всеукраинский марш уборки: что это такое

UAnimals 16-17 сентября 2023 организует масштабные акции в пяти заповедных локациях Украины. Призывают всех неравнодушных людей организовывать уборку в эти даты своими силами.

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Всеукраинский марш уборки: локации

Национальный природный парк Голосеевский (Киев) — в Голосеевском очень разнообразная фауна. Более 36 видов живущих здесь животных занесены в Красную книгу, но он расположен в мегаполисе. Много посетителей — много мусора — большая потребность в уборке. Национальный природный парк Бугский град (Николаевская область) — этот парк расположен в каньоноподобной долине Южного Буга. Многие виды животных здесь являются эндемичными, то есть не встречаются за пределами этой территории. Национальный природный парк Гуцульщина (Ивано-Франковская область) — парк расположен в живописной лесистой части Покутско-Буковинских Карпат. Здесь обитает 113 краснокнижных видов животных. Мусор скапливается там, где регулярно бывают отдыхающие. Национальный заповедник Хортица (Запорожье) после подрыва Каховской ГЭС много воды ушло с Днепра в районе Хортицы. На поверхность вышел весь мусор, который раньше был на дне. Мусор угрожает жизни и здоровью животных, поэтому нужно навести порядок. Национальный парк Ужанский (Закарпатская область) — в парке живет много разных животных. Мусор, оставленный отдыхающими, негативно влияет их на жизнь.

Как присоединиться к Всеукраинскому маршу уборки

Чтобы присоединиться к Всеукраинскому маршу уборки, нужно только:

перейти в Telegram-сообщество волонтеров UAnimals;

зарегистрироваться в сообществе волонтеров, далее есть возможность выбрать желаемую локацию уборки;

выбрать локацию, затем получить ссылку на канал;

в закрытом Telegram-канале выбранной локации будут все дальнейшие подробности;

16-17 сентября и своевременно прибыть на определенное место.

Также ты можешь помочь животным, подарив им любовь и семью. Ранее мы рассказывали, как помочь животному адаптироваться после приюта.

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