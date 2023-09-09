Об’єднатися, щоб захистити тварин! Що відомо про Всеукраїнський марш прибирання та як до нього приєднатися

Природа дає нам усе необхідне для життя, але часто люди бувають невдячними за цей й залишають сміття у лісі, парках, скверах тощо. Це дуже шкодить тваринам, які там живуть.
Щоб допомогти тваринам та природі, благодійна організація UAnimals влаштовує Всеукраїнський марш прибирання. Ми розповімо, що це таке та як до нього долучитися.
UAnimals 16-17 вересня 2023 року організовує масштабні акції у п’яти заповідних локаціях України. Закликають усіх небайдужих людей організовувати прибирання у ці дати самотужки.
Щоб приєднатися до Всеукраїнського маршу прибирання, треба лише:
Також ти можеш допомогти тваринам, подарувавши їм любов та родину. Раніше ми розповідали, як допомогти тварині адаптуватися після притулку.
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