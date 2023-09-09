Об’єднатися, щоб захистити тварин! Що відомо про Всеукраїнський марш прибирання та як до нього приєднатися

Природа дає нам усе необхідне для життя, але часто люди бувають невдячними за цей й залишають сміття у лісі, парках, скверах тощо. Це дуже шкодить тваринам, які там живуть.

Щоб допомогти тваринам та природі, благодійна організація UAnimals влаштовує Всеукраїнський марш прибирання. Ми розповімо, що це таке та як до нього долучитися.

Всеукраїнський марш прибирання: що це таке

UAnimals 16-17 вересня 2023 року організовує масштабні акції у п’яти заповідних локаціях України. Закликають усіх небайдужих людей організовувати прибирання у ці дати самотужки.

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Всеукраїнський марш прибирання: локації

Національний природний парк Голосіївський (Київ) — у Голосіївському надзвичайно різноманітна фауна. Понад 36 видів тварин, які тут мешкають, занесені до Червоної книги, але він розташований у мегаполісі. Багато відвідувачів — багато сміття — велика потреба у прибиранні. Національний природний парк Бузький град (Миколаївщина) — цей парк розташований у каньйоноподібній долині Південного Бугу. Багато видів тварин тут є ендемічними, тобто не зустрічаються за межами цієї території. Національний природний парк Гуцульщина (Івано-Франківськ область) — парк розташований у мальовничій лісистій частині Покутсько-Буковинських Карпат. Тут мешкає 113 червонокнижних видів тварин. Сміття накопичується там, де регулярно бувають відпочивальники. Національний заповідник Хортиця (Запоріжжя) — після підриву Каховської ГЕС Дніпро в районі Хортиці значно зміліло. На поверхню вийшло все сміття, яке раніше було на дні. Сміття загрожує життю і здоров’ю тварин, тож треба навести лад. Національний парк Ужанський (Закарпатська область) — у парку живе багато різних тварин. Сміття, яке залишають відпочивальники, негативно впливає їхнє на життя.

Як приєднатися до Всеукраїнського маршу прибирання

Щоб приєднатися до Всеукраїнського маршу прибирання, треба лише:

перейти у Telegram-спільноту волонтерів UAnimals;

зареєструватися у спільноті волонтерів, далі є можливість обрати бажану локацію прибирання;

вибрати локацію, потім отримати посилання на канал;

у закритому Telegram-каналі обраної локації будуть всі подальші подробиці;

16-17 вересня і вчасно прибути на визначене місце.

Також ти можеш допомогти тваринам, подарувавши їм любов та родину. Раніше ми розповідали, як допомогти тварині адаптуватися після притулку.

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