Выращивание баклажанов: как правильно садить, ухаживать и поливать

Баклажаны любят многие, ведь при правильном приготовлении они обладают отменным вкусом. Обычно их выращивают через рассаду. О том, когда сажать баклажаны на рассаду в 2023 году и как это правильно сделать — читай в материале.

Как подготовить семена баклажанов к посеву

Для того чтобы правильно прорастить баклажаны, важно придерживаться следующих правил:

Перед посевом семена нужно положить на 20 минут в марганцовку, затем несколько раз промыть в проточной воде. После этого семена нужно высевать в стаканчики. Перед посевом также можно подержать семена в растворе сока алоэ: срезанные листья заверни в полиэтилен, положи в холодильник на неделю, затем отожми из листьев сок и разбавь его водой. Семена баклажанов нужно высеивать на глубину 0,5 см. Горшочки накрой пленкой и поставь в теплое место (до 30 °С).

Когда садить баклажаны в 2023 году

Семена нужно высеивать в феврале, марте и начале апреля. Прорастают семена уже через несколько недель, а пророщенные — почти через неделю. Лучше проращивать их в стаканчиках на подоконнике или в теплице.

Если в теплице земля достаточно прогрелась, рассаду баклажанов можно высадить уже в мае. В открытый грунт рассаду баклажанов нужно высаживать тогда, когда минует угроза весенних заморозков. Чаще всего это делают в мае – июне.

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На каком расстоянии сажать баклажаны

Для посадки сначала нужно разровнять грядки и заготовить лунки глубиной до 25 см на расстоянии 45 см друг от друга. Если сорт крупный, то расстояние между растениями нужно увеличить до 60 см.

Как правильно посадить баклажаны в открытый грунт

В лунках нужно смешать горсть древесной золы и 1 ст. л. суперфосфата. Для того чтобы не повредить корни баклажанов, высаживай их с комом влажной почвы. Корни в лунке не должны заламываться. После этого нужно просыпать лунку с сеянцем почвой, легко примять и полить теплой водой. Потом их нужно замульчировать торфом, опилками или перегноем.

Выращивание баклажанов: как поливать и удобрять

Обильно поливать баклажаны ненужно. Для полива используют теплую воду. Лить ее необходимо под корень. Кроме этого, нужно часто подкармливать баклажаны. Например, раз или два раза в месяц.

Для подкормки нужно использовать минеральные удобрения. На 1 кв. м участка возьми по 10 г суперфосфата и аммиачной селитры, а также от 3 до 5 г сульфата калия. После удобрений нужно поливать участок.

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