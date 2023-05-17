Выращивание баклажанов: как правильно садить, ухаживать и поливать

Баклажаны любят многие, ведь при правильном приготовлении они обладают отменным вкусом. Обычно их выращивают через рассаду. О том, когда сажать баклажаны на рассаду в 2023 году и как это правильно сделать — читай в материале.
Для того чтобы правильно прорастить баклажаны, важно придерживаться следующих правил:
Семена нужно высеивать в феврале, марте и начале апреля. Прорастают семена уже через несколько недель, а пророщенные — почти через неделю. Лучше проращивать их в стаканчиках на подоконнике или в теплице.
Если в теплице земля достаточно прогрелась, рассаду баклажанов можно высадить уже в мае. В открытый грунт рассаду баклажанов нужно высаживать тогда, когда минует угроза весенних заморозков. Чаще всего это делают в мае – июне.
Для посадки сначала нужно разровнять грядки и заготовить лунки глубиной до 25 см на расстоянии 45 см друг от друга. Если сорт крупный, то расстояние между растениями нужно увеличить до 60 см.
Обильно поливать баклажаны ненужно. Для полива используют теплую воду. Лить ее необходимо под корень. Кроме этого, нужно часто подкармливать баклажаны. Например, раз или два раза в месяц.
Для подкормки нужно использовать минеральные удобрения. На 1 кв. м участка возьми по 10 г суперфосфата и аммиачной селитры, а также от 3 до 5 г сульфата калия. После удобрений нужно поливать участок.
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