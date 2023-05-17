Вирощування баклажанів: як правильно садити, доглядати й поливати

Баклажани любить багато хто, адже за правильного приготування вони мають чудовий смак. Зазвичай їх вирощують через розсаду. Про те, коли садити баклажани на розсаду у 2023 році і як це правильно зробити — читай у матеріалі.
Для того щоб правильно проростити баклажани, важливо дотримуватися таких правил:
Насіння потрібно висівати в лютому, березні та на початку квітня. Проростає насіння вже за кілька тижнів, а пророщене — майже через тиждень. Краще пророщувати його в стаканчиках на підвіконні або в теплиці.
Якщо в теплиці земля достатньо прогрілася, розсаду баклажанів можна висадити вже в травні. У відкритий ґрунт розсаду баклажанів потрібно висаджувати тоді, коли мине загроза весняних заморозків. Найчастіше це роблять у травні – червні.
Для посадки спочатку потрібно розрівняти грядки й приготувати лунки завглибшки до 25 см на відстані 45 см одна від одної. Якщо сорт великий, то відстань між рослинами потрібно збільшити до 60 см.
Рясно поливати баклажани не потрібно. Для поливання використовують теплу воду. Лити її необхідно під корінь. Крім цього, потрібно часто підгодовувати баклажани. Наприклад, раз або двічі на місяць.
Для підживлення потрібно використовувати мінеральні добрива. На 1 кв. м ділянки візьми по 10 г суперфосфату й аміачної селітри, а також від 3 до 5 г сульфату калію. Після добрив потрібно поливати ділянку.
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