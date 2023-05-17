Вирощування баклажанів: як правильно садити, доглядати й поливати

Баклажани любить багато хто, адже за правильного приготування вони мають чудовий смак. Зазвичай їх вирощують через розсаду. Про те, коли садити баклажани на розсаду у 2023 році і як це правильно зробити — читай у матеріалі.

Як підготувати насіння баклажанів до посіву

Для того щоб правильно проростити баклажани, важливо дотримуватися таких правил:

Перед посівом насіння потрібно покласти на 20 хвилин у марганцівку, потім кілька разів промити в проточній воді. Після цього насіння потрібно висівати в стаканчики. Перед посівом також можна потримати насіння в розчині соку алое: зрізане листя загорни в поліетилен, поклади в холодильник на тиждень, потім відіжми з листя сік і розбав його водою. Насіння баклажанів потрібно висівати на глибину 0,5 см. Горщики накрий плівкою і постав у тепле місце (до 30 °C).

Коли садити баклажани у 2023 році

Насіння потрібно висівати в лютому, березні та на початку квітня. Проростає насіння вже за кілька тижнів, а пророщене — майже через тиждень. Краще пророщувати його в стаканчиках на підвіконні або в теплиці.

Якщо в теплиці земля достатньо прогрілася, розсаду баклажанів можна висадити вже в травні. У відкритий ґрунт розсаду баклажанів потрібно висаджувати тоді, коли мине загроза весняних заморозків. Найчастіше це роблять у травні – червні.

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На якій відстані садити баклажани

Для посадки спочатку потрібно розрівняти грядки й приготувати лунки завглибшки до 25 см на відстані 45 см одна від одної. Якщо сорт великий, то відстань між рослинами потрібно збільшити до 60 см.

Як правильно посадити баклажани у відкритий ґрунт

У лунках потрібно змішати жменю деревної золи та 1 ст. л. суперфосфату. Для того щоб не пошкодити коріння баклажанів, висаджуй їх із грудкою вологого ґрунту. Коріння в лунці не має заламуватися. Після цього потрібно просипати лунку з сіянцем ґрунтом, легко прим’яти й полити теплою водою. Потім їх потрібно замульчувати торфом, тирсою або перегноєм.

Вирощування баклажанів: як поливати й удобрювати

Рясно поливати баклажани не потрібно. Для поливання використовують теплу воду. Лити її необхідно під корінь. Крім цього, потрібно часто підгодовувати баклажани. Наприклад, раз або двічі на місяць.

Для підживлення потрібно використовувати мінеральні добрива. На 1 кв. м ділянки візьми по 10 г суперфосфату й аміачної селітри, а також від 3 до 5 г сульфату калію. Після добрив потрібно поливати ділянку.

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