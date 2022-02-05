Ящерицепад во Флориде: почему с деревьев начали падать игуаны и как на это влияет климат

В самой южной части США — Флориде — людям на голову падают игуаны. Пресмыкающиеся живы, но находятся не в лучшем состоянии.

Дело в том, что сейчас этот солнечный штат страдает от аномального холода, который доставляет неудобства не только людям, но и животным.

Рассказываем подробнее, как изменение погодных условий привело к недавнему “дождю из игуан”, о котором ранее предупреждали американские синоптики.

Холод грозит сокращением популяции ящериц

На днях в Южной Флориде столбики термометров опустились до -4 °C. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), это одни из самых низких показателей в регионе за последние десять лет.

Больше всего холод ударил по игуанам, которые из-за своих природных особенностей не способны самостоятельно производить тепло и могут лишь полагаться на температуру окружающей среды.

Холод сковывает тело ящериц и делает их вялыми, из-за чего они могут впасть в кому. А дальше — полететь вниз с деревьев, на которых привыкли отдыхать.

Однако, к счастью, большинство из них остаются живы и могут дышать. Лежа на земле, замершие на боку или спине животные могут вернуться в привычное состояние только тогда, когда снова пригреет солнце.

Ранее NWS предупреждала флоридцев о падении игуан.

“Неужели вы думали, что с самыми низкими температурами за последние десять лет мы не предупредим вас о падении игуан?” — говорится в сообщении метеослужбы в Twitter.

Jan 30: A cold morning…not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard…but we have our own lizards to worry about.



Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a — NWS Miami (@NWSMiami) January 30, 2022

Несмотря на то, что это не первый такой случай, низкие температуры представляют реальную угрозу для жизни животных.

Ведь эти рептилии были завезены из частей Центральной и Южной Америки, расположенных близко к экватору. То есть они привыкли жить в более теплых климатических условиях и неприспособленны к их колебаниям.

Сильный холод уже уничтожил часть популяции пресмыкающихся в 2010 году.

Добавим также, что игуаны не единственные жертвы низких температур во Флориде. Четыре года назад американским экологам удалось спасти от холодной смерти более 100 черепах.

Из-за резкого похолодания на Атлантическом побережье те впали в состояние оцепенения и беспомощно плавали на поверхности воды, пока им не пришли на помощь.

Помочь братьям нашим меньшим можешь и ты! Сейчас в Украине функционирует множество специализированных заведений, которые помогают людям найти своего пушистого друга.

Но сначала призываем тебя почитать о том, как работают приюты для животных в Украине, чтобы действительно помочь котику или собачке, а не травмировать их еще больше.

Ведь в настоящее время количество бездомных животных в нашей стране, к сожалению, растет.