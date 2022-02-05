Ящіркопад у Флориді: чому з дерев почали падати ігуани та як на це впливає клімат

У найпівденнішій частині США — Флориді — людям на голову падають ігуани. Плазуни живі, але перебувають у не найкращому стані.

Річ у тім, що нині цей сонячний штат потерпає від аномального холоду, що завдає незручностей не тільки людям, а й тваринам.

Розповідаємо детальніше, як зміна погодних умов призвела до нещодавнього “дощу з ігуан”, про котрий раніше попереджали американські синоптики.

Популяції ящірок загрожує холод

Днями у Південній Флориді стовпчики термометрів опустилися до -4 °C. За даними Національної метеорологічної служби США (NWS), це одні з найнижчих показників у регіоні за понад десятиліття.

Найбільше холод вдарив по ігуанах, які через свої природні особливості не здатні самотужки виробляти тепло й можуть лише покладатися на температуру довкілля.

Натомість холод сковує тіло ящірок і робить їх млявими, через що вони можуть впасти в кому. А далі — полетіти додолу з дерев, на яких звикли відпочивати.

Однак, на щастя, більшість із них лишаються живими й можуть дихати. Лежачи на землі, завмерлі на боку чи спині тварини можуть повернутися до звичного стану лише тоді, коли знову пригріє сонце.

Раніше NWS попереджало флоридців про падіння ігуан.

“Невже ви думали, що з найнижчими температурами за останні десять років ми не попередимо вас про падіння ігуан?” — йдеться у повідомленні метеослужби у Twitter.

Jan 30: A cold morning…not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard…but we have our own lizards to worry about.



Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a — NWS Miami (@NWSMiami) January 30, 2022

Попри те, що це не перший такий випадок, низькі температури становлять реальну загрозу для життя тварин.

Адже ці рептилії були завезені з частин Центральної та Південної Америки, розташованих близько до екватора. Тобто вони звикли жити в тепліших кліматичних умовах і не пристосовані до їх коливань.

Сильний холод уже знищив частину популяції плазунів у 2010 році.

Додамо також, що ігуани не єдині жертви низьких температур у Флориді. Чотири роки тому американським екологам вдалось урятувати від “холодної смерті” понад 100 черепах.

Через різке похолодання на Атлантичному узбережжі ті впали у стан заціпеніння й безпомічно плавали на поверхні води, доки їм не прийшли на допомогу.

Допомогти братам нашим меншим можеш і ти! Сьогодні в Україні функціонує безліч спеціалізованих закладів, які допомагають людям знайти свого пухнастого друга.

Але спершу закликаємо тебе почитати про те, як працюють притулки для тварин в Україні, щоб дійсно допомогти котику чи песику, а не травмувати їх ще більше.

Адже нині кількість безпритульних тварин у нашій країні, на жаль, зростає.