Ящіркопад у Флориді: чому з дерев почали падати ігуани та як на це впливає клімат

Ніна Гербич, редакторка сайту 05 Лютого 2022, 15:30
У США з дерев падають ігуани — розповідаємо до чого тут клімат
Фото: Pexels

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