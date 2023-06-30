И вкусно, и сытно, и полезно! Как приготовить блины из кабачков — пошаговый рецепт

Сезон кабачков заставляет придумывать все новые и новые рецепты, чтобы готовить овощ необычно и вкусно. Если ты уже исчерпал/(-а) свою фантазию, тогда предлагаем приготовить вкусные блины из кабачков.

Рецепт блинов из кабачков

Для того чтобы твои блины из кабачков были не только вкусными, но и красивыми, обрати внимание на муку.

Лучше всего использовать муку мелкого помола, не из цельнозерновых сортов пшеницы.

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Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

мука — 120 г

яйца — 2 шт.

сметана — 100 г

молоко — 100 мл

масло — 30 мл

соль — пол ч. л

Приготовление:

Очисти кабачки от кожуры, натри на мелкой терке. Отдельно смешай сметану, яйца, соль, молоко, растительное масло и муку. Перемешай до однородности. Добавь к массе кабачок, перемешай и оставь на пять минут, чтобы овощ пустил сок. На разогретую сковороду вылей масло, затем вылей тесто и силиконовой лопаткой распредели его. Жарь по три минуты с каждой стороны.

Есть такие блины можно с нежным сыром маскарпоне. Кстати, рецепт его приготовления мы писали раньше.

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