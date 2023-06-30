И вкусно, и сытно, и полезно! Как приготовить блины из кабачков — пошаговый рецепт

Сезон кабачков заставляет придумывать все новые и новые рецепты, чтобы готовить овощ необычно и вкусно. Если ты уже исчерпал/(-а) свою фантазию, тогда предлагаем приготовить вкусные блины из кабачков.
Для того чтобы твои блины из кабачков были не только вкусными, но и красивыми, обрати внимание на муку.
Лучше всего использовать муку мелкого помола, не из цельнозерновых сортов пшеницы.
Есть такие блины можно с нежным сыром маскарпоне. Кстати, рецепт его приготовления мы писали раньше.
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