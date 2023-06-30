І смачно, і ситно, і корисно! Як приготувати млинці з кабачків — покроковий рецепт

Сезон кабачків змушує вигадувати все нові й нові рецепти, аби готувати овоч незвично та смачно. Якщо ти вже вичерпав/(-ла) свою фантазію, тоді пропонуємо приготувати смачні млинці з кабачків.

Рецепт млинців з кабачків

Для того, аби твої млинці з кабачків були не лише смачними, а й красивими, зверни увагу на борошно.

Найкраще використовувати борошно дрібного мелення, не з цільнозернових сортів пшениці.

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Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.

борошно — 120 г

яйця — 2 шт.

сметана — 100 г

молоко — 100 мл

олія — 30 мл

сіль — пів ч. л

Приготування:

Очисть кабачки від шкірки, натри на дрібній тертці. Окремо змішай сметану, яйця, сіль, молоко, олію та борошно. Перемішай до однорідності. Додай до маси кабачок, перемішай та залиш на п’ять хвилин, аби овоч пустив сік. На розігріту сковорідку вилий олію, тоді вилий тісто та силіконовою лопаткою розподіли його. Смаж по три хвилини з кожного боку.

Їсти такі млинці можна з ніжним сиром маскарпоне. До речі, рецепт його приготування ми писали раніше.

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