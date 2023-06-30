І смачно, і ситно, і корисно! Як приготувати млинці з кабачків — покроковий рецепт

Сезон кабачків змушує вигадувати все нові й нові рецепти, аби готувати овоч незвично та смачно. Якщо ти вже вичерпав/(-ла) свою фантазію, тоді пропонуємо приготувати смачні млинці з кабачків.
Для того, аби твої млинці з кабачків були не лише смачними, а й красивими, зверни увагу на борошно.
Найкраще використовувати борошно дрібного мелення, не з цільнозернових сортів пшениці.
Їсти такі млинці можна з ніжним сиром маскарпоне. До речі, рецепт його приготування ми писали раніше.
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