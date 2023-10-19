Грузинский привкус у тебя дома! Как приготовить настоящую чачу из винограда

На улице уже бушуют настоящие осенние холода. Работы на частном секторе практически не осталось. Но если ты выращиваешь виноград — тогда попробуй наш рецепт настоящей чачи из винограда!
Что такое чача, как её готовить и можно ли сделать чачу из винограда в домашних условиях — рассказываем дальше.
Чача — это традиционный грузинский напиток класса бренди из отжима. Однако его достаточно просто приготовить самостоятельно, а напиток станет любимым для тех, кто любит крепкий алкоголь.
Однако, для того чтобы приготовить правильную чачу по грузинскому рецепту, нужны не только продукты, но и оборудование. Среди них — самогонный аппарат и сифон, или гидрозатвор.
Также тебе понадобятся несколько емкостей — одна большая, остальные — среднего и маленького размеров.
Также тебе понадобятся несколько емкостей — одна большая, остальные — среднего и маленького размеров.
А вот виноград выбирай тот, который тебе по вкусу. Лучше, чтобы это был кислый сорт. Также ты можешь сочетать несколько сортов винограда, чтобы чача получилась ещё вкуснее.
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