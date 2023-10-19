Грузинский привкус у тебя дома! Как приготовить настоящую чачу из винограда

На улице уже бушуют настоящие осенние холода. Работы на частном секторе практически не осталось. Но если ты выращиваешь виноград — тогда попробуй наш рецепт настоящей чачи из винограда!

Что такое чача, как её готовить и можно ли сделать чачу из винограда в домашних условиях — рассказываем дальше.

Чача из винограда в домашних условиях: рецепт

Чача — это традиционный грузинский напиток класса бренди из отжима. Однако его достаточно просто приготовить самостоятельно, а напиток станет любимым для тех, кто любит крепкий алкоголь.

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Однако, для того чтобы приготовить правильную чачу по грузинскому рецепту, нужны не только продукты, но и оборудование. Среди них — самогонный аппарат и сифон, или гидрозатвор.

Также тебе понадобятся несколько емкостей — одна большая, остальные — среднего и маленького размеров.

А вот виноград выбирай тот, который тебе по вкусу. Лучше, чтобы это был кислый сорт. Также ты можешь сочетать несколько сортов винограда, чтобы чача получилась ещё вкуснее.

Ингредиенты:

виноград — 8 кг

вода — 14 л

сахар — 4 кг

Приготовление:

Немытый виноград выложи в глубокую емкость и тщательно перемни его, чтобы не было ниодной целой ягоды. В большой кастрюле подогрей пять литров воды до 30ºС. Добавь в виноград подогретую воду и сахар. Деревянной ложкой перемешай смесь винограда, сахара и воды, пока сахар не растворится полностью. Перелей напиток в банки или большие бутылки, на горлышко надень гидрозатвор или обычную перчатку с небольшим отверстием. Поставь емкости в теплое помещение. Каждые два дня снимай гидрозатвор, перемешивай напиток и снова вставляй его. Делай так, пока напиток не перестанет бродить. Процеди напиток через марлю. Процеженный напиток залей в куб самогонного аппарата и перегони его до 20 градусов. На этом этапе напитка должно стать примерно шесть литров. Добавь ещё шесть литров воды и снова залей напиток в аппарат. После окончания работы устройства чача готова к употреблению.

Зимние праздники не обходятся без теплого и душистого глинтвейна. А вот как его приготовить, мы писали в другом материале.

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