Грузинський присмак у тебе вдома! Як приготувати справжню чачу з винограду

Надворі вже лютують справжні осінні холоди. Роботи на приватному секторі практично не залишилося. Але, якщо ти вирощуєш виноград — тоді спробуй наш рецепт справжньої чачі з винограду!

Що таке чача, як її готувати та чи можна зробити чачу з винограду в домашніх умовах, розповідаємо далі.

Чача з винограду в домашніх умовах: рецепт

Чача — це традиційний грузинський напій класу бренді з віджимання. Однак його досить просто приготувати самостійно, а напій стане улюбленим для тих, хто полюбляє міцний алкоголь.

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Однак для того, щоб приготувати правильну чачу за грузинським рецептом, потрібні не лише продукти, а й обладнання. Серед них — самогонний апарат і сифон, або гідрозатвор.

Також тобі знадобляться кілька місткостей — одна велика, решта — середнього та маленького розмірів.

А ось виноград обирай той, який тобі до смаку. Краще, аби це був кислий сорт. Також ти можеш поєднувати кілька сортів винограду, аби чача вийшла ще смачнішою.

Інгредієнти:

виноград — 8 кг

вода — 14 л

цукор — 4 кг

Приготування:

Немитий виноград виклади у глибоку місткість та ретельно перемни його, аби не було жодної цілої ягоди. У великій каструлі підігрій пʼять літрів води до 30ºС. Додай до винограду підігріту воду та цукор. Деревʼяною ложкою перемішай суміш винограду, цукру та води доти, доки цукор не розчиниться повністю. Перелий напій у банки чи великі пляшки, на горлечко надягни гідрозатвор або звичайну рукавичку з невеликим отвором. Постав місткості у тепле приміщення. Кожні два дні знімай гідрозатвор, перемішуй напій та знову вставляй його. Роби так доти, доки напій не перестане бродити. Проціди напій через марлю. Проціджений напій залий у куб самогонного апарату та пережени його до 20 градусів. На цьому етапі напою має стати приблизно шість літрів. Додай ще шість літрів води та знову залий напій в апарат. Після закінчення роботи пристрою чача готова до вживання.

Зимові свята не обходяться без теплого та запашного глінтвейну. А ось як його приготувати, ми писали в іншому матеріалі.

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