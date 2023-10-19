Грузинський присмак у тебе вдома! Як приготувати справжню чачу з винограду

Надворі вже лютують справжні осінні холоди. Роботи на приватному секторі практично не залишилося. Але, якщо ти вирощуєш виноград — тоді спробуй наш рецепт справжньої чачі з винограду!
Що таке чача, як її готувати та чи можна зробити чачу з винограду в домашніх умовах, розповідаємо далі.
Чача — це традиційний грузинський напій класу бренді з віджимання. Однак його досить просто приготувати самостійно, а напій стане улюбленим для тих, хто полюбляє міцний алкоголь.
Однак для того, щоб приготувати правильну чачу за грузинським рецептом, потрібні не лише продукти, а й обладнання. Серед них — самогонний апарат і сифон, або гідрозатвор.
Також тобі знадобляться кілька місткостей — одна велика, решта — середнього та маленького розмірів.
Також тобі знадобляться кілька місткостей — одна велика, решта — середнього та маленького розмірів.
А ось виноград обирай той, який тобі до смаку. Краще, аби це був кислий сорт. Також ти можеш поєднувати кілька сортів винограду, аби чача вийшла ще смачнішою.
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