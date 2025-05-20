Бри и камамбер: сходства и различия этих сыров

Бри и камамбер чаще всего можно увидеть на сырных досках в заведениях питания, да и дома мы тоже любим ими полакомиться. Эти сыры покупают к вину, фруктам, салатам и приготовлению горячих закусок. Но некоторые не понимают, чем отличается бри от камамбера. Поэтому предлагаем узнать о главных отличиях.

Чем отличается бри от камамбера

Эти два вида сыров принадлежат к сырам с белой плесенью, их изобрели во Франции и изготавливают из коровьего молока. И, на первый взгляд, действительно может показаться, что они одинаковы, но есть определенные отличия.

Бри — один из старейших сыров Франции, известный еще с 8 века. Родиной этого продукта считается регион Иль-де-Франс. А вот камамбер впервые изготовили значительно позже — в 18 веке и происходит он из Нормандии. Текстура этого сыра может быть как мягкой, так и полужесткой.

Снаружи оба сыра покрыты белой плесенью корочкой, которая образует характерную кожицу. У камамбера она обычно более мягкая и нежная, тогда как у бри — более твердая, иногда даже хрупкая.

Цвет камамбера варьируется от белого до кремового, и чем насыщеннее оттенок — тем дольше сыр созревал. У бри внешний вид имеет свои особенности: сероватая головка, белая корка с характерными красноватыми полосками.

Главное отличие — у камамбера нежный сладковатый привкус с грибными нотками, а аромат часто ассоциируется с шампиньонами.

Еще одним из главных отличий является уровень жирности. В составе бри — около 45% жира, а в камамбере его уровень достигает 60-65%, поэтому он быстрее плавится.

К тому же в этот вид сыра при производстве добавляют гораздо больше молочнокислых культур, что делает его вкус более насыщенным, а аромат ярче.

Важно отметить, что бри лучше переносит хранение в холодильнике, не теряя текстуры или вкуса, а другой популярный сыр после охлаждения становится жестким и нуждается в отдыхе при комнатной температуре примерно 30 минут перед подачей.

Если ты приобрел (-ла) сыр, но нет настроения его есть, тогда читай, как правильно хранить сыр в холодильнике.

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