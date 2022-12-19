И блэкаут нестрашен — как правильно хранить разные виды сыра в холодильнике и без

Регулярные выключения света заставляют украинцев переживать за свежесть своей пищи в холодильнике. Особенно это касается продуктов, которые требуют специфического отношения и обычно лежат неделями на наших полках.

К примеру, хранить сыр нужно в определенных условиях. Ни в коем случае не следует заворачивать его в пищевую пленку, фольгу или пластик. Иначе он очень быстро испортится.

А как же хранить сыр в холодильнике и без него? Читай в материале.

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Как хранить сыр в холодильнике

Самый простой вариант хранения сыра — в оригинальной пластиковой упаковке. Особенно если речь идет о фете или моцарелле, которые продают в рассоле.

Однако для твердых и полутвердых видов можно использовать обертки из пчелиного воска и вощеную сырную бумагу.

Лучше всего хранить сыр в специальных контейнерах на нижней полке холодильника или на дверце. Ставить этот продукт на стол следует не раньше, чем за час до употребления.

При правильном хранении сыр будет оставаться свежим:

моцарелла, козий, рикотта — в течение трех дней;

гауда, чеддер и другие полутвердые сыры — до двух недель;

твердые сыры — до трех недель;

сыры с плесенью — две недели;

камамбер, бри и другие сыры в корочке — полторы недели.

Однако в любом случае нельзя хранить сыр в морозильной камере, ведь так вкус и текстура продукта испортятся.

Как хранить сыр без холодильника

Даже если в твоем доме выключили свет на длительный период, все равно можно спасти сыр. Для этого нужно правильно его упаковать.

Вариант первый — смочи хлопчатобумажную ткань в крепком соляном растворе и заверни в нее сыр. Затем положи его в темное и прохладное место, например, на балкон. Ежедневно смачивай ткань в соляном растворе. Так в твердом сыре не будут размножаться бактерии и он не засохнет.

Вариант второй — заверни сыр в пергамент, положи его в герметичный контейнер и опусти его в тазик или ведро с холодной водой.

Эти способы помогут хранить сыр до одной недели даже без холодильника.

Вдруг плесень все же появилась на твердом сыре, то можно срезать три сантиметра под плесенью и вокруг нее. Ведь она не может очень глубоко проникнуть внутрь этого продукта.

А вот мягкие сыры, а также твердые, которые сильно раскрошиваются, есть с плесенью категорически нельзя. Ведь грибок проникает глубоко под поверхность продукта.

Старый сыр без плесени можно не выбрасывать на помойку, а использовать во время приготовления блюд. Потри его на макароны, пиццу, яичницу или добавь в запеканку.

Сыр и вино прекрасно дополняют друг друга и усиливают вкус. Это известно, пожалуй, каждому. Однако не все знают, как правильно комбинировать вино и сыр. Читай об этом подробнее.

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