І блекаут нестрашний — як правильно зберігати різні види сиру в холодильнику та без

Регулярні вимкнення світла змушують українців переживати за свіжість своєї їжі в холодильнику. Особливо це стосується продуктів, які вимагають до себе специфічного ставлення та зазвичай лежать тижнями на наших полицях.

До прикладу, зберігати сир потрібно в певних умовах. У жодному разі не варто загортати його у харчову плівку, фольгу чи пластик. Інакше він дуже швидко зіпсується.

А як же тоді зберігати сир у холодильнику та без нього? Читай у матеріалі.

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Як зберігати сир у холодильнику

Найпростіший варіант зберігання сиру — в оригінальному пластиковому пакуванні. Особливо якщо йдеться про фету чи моцарелу, які продають у розсолі.

Однак для твердих та напівтвердих видів можна також використовувати обгортки з бджолиного воску та вощений сирний папір.

Найкраще зберігати сир у спеціальних контейнерах на нижній поличці холодильника чи на дверцятах. Ставити цей продукт на стіл варто не раніше, ніж за годину до вживання.

За умови правильного зберігання сир залишатиметься свіжим:

моцарела, козячий, рикотта — протягом трьох днів;

гауда, чедер та інші напівтверді сири — до двох тижнів;

тверді сири — до трьох тижнів;

сири з пліснявою — два тижні;

камамбер, брі та інші сири в скоринці — півтора тижня.

Однак у будь-якому разі не можна зберігати сир у морозильній камері, адже так смак та текстура продукту зіпсуються.

Як зберігати сир без холодильника

Навіть якщо у твоєму будинку вимкнули світло на тривалий період, усе одно можна врятувати твердий сир. Для цього потрібно правильно його запакувати.

Варіант перший — змочи бавовняну тканину в міцному соляному розчині та загорни в неї сир. Потім поклади сир у темне та прохолодне місце, наприклад, на балкон. Раз на день змочуй тканину в соляному розчині. Так у твердому сирі не розмножуватимуться бактерії й він не засохне.

Варіант другий — загорни сир у пергамент, поклади його в герметичний контейнер та опусти його в тазик чи відро з холодною водою.

Ці способи допоможуть зберігати сир до одного тижня навіть без холодильника.

Раптом пліснява все ж з’явилась на твердому сирі, то можна зрізати три сантиметри під пліснявою та навколо неї. Адже вона не може дуже глибоко проникнути всередину цього продукту.

А ось м’які сири, а також тверді, які сильно розкришуються, їсти з пліснявою категорично не можна. Адже грибок проникає глибоко під поверхню продукту.

Старий сир без плісняви можна не викидати у смітник, а використати під час приготування страв. Потри його на макарони, піцу, яєчню або додай у запіканку.

Сир та вино прекрасно доповнюють одне одного і посилюють смак. Це відомо, мабуть, кожному. Однак не всі знають, як правильно поєднувати вино та сир. Читай про це детальніше.

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