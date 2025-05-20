Брі та камамбер: схожості та відмінності цих сирів

Брі та камамбер найчастіше можна побачити на сирних дошках у закладах харчування, та й вдома ми теж любимо ними поласувати. Ці сири купують до вина, фруктів, салатів та приготування гарячих закусок. Але дехто не розуміє, чим відрізняється брі від камамберу. Тому пропонуємо дізнати про головні відмінності.

Чим відрізняється брі від камамберу

Ці два види сирів належать до сирів із білою пліснявою, їх винайшли у Франції та вготовляють з коров’ячого молока. І, на перший погляд, дійсно може здатися, що ці сири однакові, але є певні відмінності.

Брі — один із найстаріших сирів Франції, відомий ще з 8 сторіччя. Батьківщиною цього продукту вважається регіон Іль-де-Франс. А от камамбер вперше виготовили значно пізніше — у 18 сторіччі й походить він з Нормандії. Текстура цього сиру може бути як м’якою, так і напівтвердою.

Зовні обидва сири вкриті білою пліснявою скоринкою, яка утворює характерну шкірочку. У камамберу вона зазвичай м’якша й ніжніша, тоді як у брі — твердіша, іноді навіть крихка.

Колір камамберу варіюється від білосніжного до кремового, і чим насиченіший відтінок — тим довше сир дозрівав. У брі зовнішній вигляд має свої особливості: сірувата головка, біла кірка з характерними червонуватими смужками.

Головна відмінність — смак. Камамбер має ніжний солодкуватий присмак із грибними нотками, а аромат часто асоціюється з печерицями. Брі ж має насиченіший і пікантніший смак із легким солонуватим відтінком. Його часто доповнюють горіхами, сухофруктами або травами, тоді як камамбер зазвичай подають у класичному вигляді.

Ще однією з головних відмінностей є рівень жирності. У складі брі — близько 45% жиру, а у камамбері його рівень сягає до 60-65%, саме тому він швидше плавиться.

До того ж у цей вид сиру під час виробництва додають значно більше молочнокислих культур, що робить його смак більш насиченим, а аромат — яскравішим.

Важливо зауважити, що брі краще переносить зберігання в холодильнику, не втрачаючи текстури чи смаку, а от інший популярний сир після охолодження стає твердим і потребує “відпочинку” за кімнатної температури приблизно 30 хв перед подачею.

Якщо ти придбав (-ла) сир, але не маєш настрою його їсти, тоді читай, як правильно зберігати сир у холодильнику.

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