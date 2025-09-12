Стиль жизни Еда и рецепты

Масло гхи и топленое масло: в чем разница продуктов

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 сентября 2025, 17:27 2 мин.
масло гхи или топленое масло
Чем отличается масло гхи от топленого масла Фото Pixabay

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь