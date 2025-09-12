Масло гхи и топленое масло: в чем разница продуктов

Часто топленое масло путают с гхи из-за их почти одинакового внешнего вида и вкуса. Читай в материале, чем отличаются эти два вида масла и что стоит о них знать

Масло гхи: что это за продукт

Масло или масло гхи — это светлое сливочное масло, из которого удаляется вода и все сухие вещества. То есть из всей консистенции должен остаться только сливочный жир — этот результат достигается особым процессом нагревания.

Часть молока становится твердой и обезжиренной, и все, что осталось на выходе, считается этим продуктом. Кстати, слово хи в переводе с санскрита означает топленое коровье масло.

Масло гхи и топленое: разность продуктов

Часто говорят, что масло гхи является просто лучшей версией топленого масла, но это не так. Дело в том, что второй продукт имеет значительно более низкую температуру дымления, чем масло.

Топленое масло готовят путем растопки сливочного масла до того момента, пока оно не разделится на слои: белковый осадок, прозрачный жир и пена. Когда жир приобретает именно прозрачность, его снимают с огня и отфильтровывают.

Такой продукт уже не будет содержать воды, но все же будет иметь определенный процент белков и осадка.

Когда мы говорим об масле гхи, то здесь совсем другая система его изготовления: оно готовится в разы длиннее топленного на низкой температуре. В результате этого процесса из будущего продукта:

удаляются все примеси;

сохраняются витамины, чувствительные к перегреву;

на финальном этапе получают чистый золотистый жир, без запаха, пены или мутного цвета.

Также следует добавить, что из-за того, что кроме жира в масле гхи ничего не остается, оно считается безлактозным, что делает его безопасным для употребления тем, кто имеет непереносимость лактозы.

Кроме этого, при изготовлении продукт приобретает целебные свойства, благодаря чему его используют не только в кулинарии, но и в лечении и профилактике самых разных заболеваний.

