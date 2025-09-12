Масло гхі та топлене масло: у чому різниця продуктів

Часто топлене масло плутають із гхі через їхній майже однаковий зовнішній вигляд та смак. Читай у матеріалі, чим відрізняються ці два види масла та що варто про них знати

Масло Гхі: що це за продукт

Олія або ж масло гхі — це світла вершкова олія, з якого видаляється вода та усі сухі речовини. Тобто з усієї консистенції має лишитися лише вершковий жир — цей результат досягається особливим процесом нагрівання.

Певна частка молока стає твердою та знежиреною, і все, що лишилось на виході, вважається цим продуктом. До речі, слово гхі у перекладі із санскриту означає топлена коров’яча олія.

Масло гхі та топлене: різниця продуктів

Часто говорять, що олія гхі є просто кращою версією топленого масла, але це не так. Річ у тому, що другий продукт має значно нижчу температуру димлення, ніж олія.

Топлене масло готують шляхом розтоплення вершкового масла до моменту, поки воно не розділиться на шари: білковий осад, прозорий жир та піна. Коли жир набуває саме прозорості, його знімають з вогню та відфільтровують.

Такий продукт уже не міститиме у собі води, але все ж матиме певний відсоток білків та осаду.

Коли ми говоримо про олію гхі, то тут зовсім інша система його виготовлення: воно готується у рази довше, ніж топлене, на низькій температурі. Внаслідок цього процесу з майбутнього продукту:

видаляються усі домішки;

зберігаються вітаміни, що чутливі до перегріву;

на фінальному етапі отримують чистий золотистий жир, без жодного запаху, піни чи мутного кольору.

Також слід додати, що через те, що окрім жиру у маслі гхі нічого не лишається, то воно вважається безлактозним, що робить його безпечним для вживання тим, хто має непереносимість лактози.

Окрім цього, під час виготовлення продукт набуває цілющих властивостей, завдяки чому його використовують не лише у кулінарії, але й у лікуванні та профілактиці найрізноманітніших захворювань.

