Якщо ти зараз на дієті або активно займаєшся спортом, то, певно, чув/-ла про масло МСТ, що допомагає контролювати вагу завдяки своїй структурі. Чи дійсно це так і наскільки корисна ця добавка?

У матеріалі розповідаємо, навіщо його п’ють, які ефекти воно дає, та які є протипоказання.

Що таке масло МСТ і що воно містить

Масло МСТ (MCT Oil) — це дієтична добавка, що містить в собі середньоланцюгові тригліцериди. Це, в свою чергу, особливий вид жирних кислот, які швидше засвоюються організмом, ніж звичайні жири. Слід зазначити, що отримують їх з пальмової або кокосової олії.

Масло є гарним джерелом енергії, що робить його популярним серед спортсменів та тих, хто дотримується дієт з низьким вмістом вуглеводів.

У світі існує чотири види МСТ — найчастіше з них використовуються каприловий та каприновий для виробництва масла.

Що дає масло МСТ: для чого його п’ють та які його переваги

Як стверджує Hemnia, у масла МСТ є перелік переваг з науково-обгрунтованими доказами, чому його слід вживати:

може сприяти втраті ваги;

може зменшити певні фактори ризику виникнення серцевосудинних захворювань;

допомагає урегульовувати рівень цукру в крові(корисно для діабетиків);

має протигрибкову та антимікробну дію.

Кому не можна масло МСТ

Згідно з Національним Інститутом здоров’я(NIH), існують деякі протипоказання щодо додавання масла у свій раціон. На жаль, на сьогоднішній день немає повного переліку протипоказань через малу кількість досліджень у цій області медицини.

Проте є певні застереження щодо вживання, і вже відомо, кому не можна масло МСТ.

Масло МСТ може стимулювати вивільнення гормонів голоду, через що ти можеш їсти більше, ніж зазвичай.

Справа у тому, що вивільнення цих гормонів відбувалося виключно у людей з анорексією, тому не доведено, чи дійсно збільшення гормонів голоду (греліну та нейропептиду) змушує людину вживати більше їжі.

Високі дози вживання призводять до накопичення жиру в печінці.

Згідно з 12-тижневим дослідженням на мишах, дієта, в якій 50% жиру складало масло МСТ, збільшила кількість жиру в печінці, проте це ж масло зменшнило загальний жир в організмі.

Ця добавка не має верхньої визначеної міри, проте у таких дозах, які були використані в дослідженні, вживати добавку не варто. Коли ти намагаєшся схуднути або, навпаки, набрати вагу, слід споживати МСТ як частину загального раціону, а не як додатковий жир.

Якщо ти плануєш використовувати цю добавку, то перш за все рекомендуємо проконсультуватись з власним лікарем щодо можливих доз та частоти вживання.

Якщо вершкове масло є частиною твого раціону, але ти не хочеш заміняти його саме на МСТ, то радимо почитати, чим замінити вершкове масло і які є альтернативи.

