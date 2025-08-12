Масло МСТ для схуднення Фото Pixabay Якщо ти зараз на дієті або активно займаєшся спортом, то, певно, чув/-ла про масло МСТ, що допомагає контролювати вагу завдяки своїй структурі. Чи дійсно це так і наскільки корисна ця добавка?У матеріалі розповідаємо, навіщо його п’ють, які ефекти воно дає, та які є протипоказання. Що таке масло МСТ і що воно містить Масло МСТ (MCT Oil) — це дієтична добавка, що містить в собі середньоланцюгові тригліцериди. Це, в свою чергу, особливий вид жирних кислот, які швидше засвоюються організмом, ніж звичайні жири. Слід зазначити, що отримують їх з пальмової або кокосової олії. Масло є гарним джерелом енергії, що робить його популярним серед спортсменів та тих, хто дотримується дієт з низьким вмістом вуглеводів. У світі існує чотири види МСТ — найчастіше з них використовуються каприловий та каприновий для виробництва масла. Читати на тему Харчування + дієтичні добавки: як виявити дефіцит вітамінів та як поєднувати їх з продуктами Читай, у який час доби варто пити вітаміни та з якими продуктами їх можна та заборонено споживати – у матеріалі. Що дає масло МСТ: для чого його п’ють та які його переваги Як стверджує Hemnia, у масла МСТ є перелік переваг з науково-обгрунтованими доказами, чому його слід вживати: може сприяти втраті ваги; може зменшити певні фактори ризику виникнення серцевосудинних захворювань; допомагає урегульовувати рівень цукру в крові(корисно для діабетиків); має протигрибкову та антимікробну дію. Pixabay Кому не можна масло МСТ Згідно з Національним Інститутом здоров’я(NIH), існують деякі протипоказання щодо додавання масла у свій раціон. На жаль, на сьогоднішній день немає повного переліку протипоказань через малу кількість досліджень у цій області медицини. Проте є певні застереження щодо вживання, і вже відомо, кому не можна масло МСТ. Масло МСТ може стимулювати вивільнення гормонів голоду, через що ти можеш їсти більше, ніж зазвичай. Справа у тому, що вивільнення цих гормонів відбувалося виключно у людей з анорексією, тому не доведено, чи дійсно збільшення гормонів голоду (греліну та нейропептиду) змушує людину вживати більше їжі. Високі дози вживання призводять до накопичення жиру в печінці. Згідно з 12-тижневим дослідженням на мишах, дієта, в якій 50% жиру складало масло МСТ, збільшила кількість жиру в печінці, проте це ж масло зменшнило загальний жир в організмі. Ця добавка не має верхньої визначеної міри, проте у таких дозах, які були використані в дослідженні, вживати добавку не варто. Коли ти намагаєшся схуднути або, навпаки, набрати вагу, слід споживати МСТ як частину загального раціону, а не як додатковий жир. Якщо ти плануєш використовувати цю добавку, то перш за все рекомендуємо проконсультуватись з власним лікарем щодо можливих доз та частоти вживання. Якщо вершкове масло є частиною твого раціону, але ти не хочеш заміняти його саме на МСТ, то радимо почитати, чим замінити вершкове масло і які є альтернативи. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Здоров'я, Харчування Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter