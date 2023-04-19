Чем полезен изюм и как правильно его употреблять: объясняет эксперт

Медики все чаще говорят о том, что изюм, произведенный вследствие сушки винограда, обладает массой защитных свойств. Благодаря ему улучшается состояние кожи и здоровье костей.

Кроме этого, употреблять этот продукт диетологи рекомендуют в том случае, когда человек соблюдает определенную диету. Чем полезен изюм и какие витамины в нем содержатся — читай в материале.

Изюм: польза сухофруктов

Диетолог Марина Янцо выделяет следующие витамины, которые содержатся в изюме:

А;

В1;

В2;

В3;

В5;

В6;

В9;

С;

Е;

К;

Н.

По словам эксперта, это все — то, в чем так сильно нуждается человеческий организм.

Изюм: польза и вред для человека

Марина Янцо отмечает, что в мире уже давно доказана польза изюма для сердца и сосудов. Калий в сухофруктах приводит в норму работу сердца, а у гипертоников это лакомство будет способствовать нормализации давления.

Изюм рекомендуют употреблять после перенесенного инфаркта, при анемии продукт дает необходимое железо и повышает гемоглобин. Изюм также хорошо действует на пищеварение.

Он оказывает желчегонное действие, открывают желчные протоки. Печень очищается и восстанавливается.

Полезен изюм также для опорно-двигательного аппарата, ведь предотвращает вымывание кальция, тем самым укрепляя кости. Эти сухофрукты не дают развиваться разным вредным бактериям в полости рта, питают кожу и волосы.

Чем полезен изюм и какими продуктами еще можно заменить сладкое

Эксперт по здоровому питанию и тренер Юрий Попко считает, что сладости ассоциируются у нас с лишними калориями и складочками жира. Однако, оказывается, некоторые из них могут даже помочь в борьбе за стройную фигуру и здоровье. Эти пять сладких продуктов будут не лишними в вашем рационе:

Кроме изюма, следует чаще употреблять и другие сухофрукты. Жажду сладкого можно перебить сухофруктами, которые превратят обычную овсяную кашу или кисломолочный сыр в изысканный десерт. Курага, изюм и чернослив богаты витаминами и хорошо влияют на пищеварение. Мед. Несмотря на калорийность, мед содержит множество витаминов и микроэлементов, необходимых нашему организму. К тому же он улучшает обмен веществ. Поэтому 1-2 чайные ложки меда в день не только не повредят фигуре, но и принесут здоровью ощутимую пользу (если употреблять его утром). Зефир. Этот продукт хорош тем, что в его состав входит пектин — растительный компонент. Правильно приготовленный зефир содержит пектины, помогающие организму выводить излишки жира. Мармелад. Еще один продукт на основе пектина, употребление которого в умеренных количествах не повредит нашей стройности и здоровью. Так же как зефир, этот десерт содержит пектин, полученный из фруктов. Горький шоколад. В отличие от своих сладких собратьев, шоколад с содержанием какао от 70% и выше способствует более быстрому сжиганию жира. Этот продукт очень полезен для сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом.

Когда разберешься с тем, какую пищу тебе и твоему организму нравится употреблять, можно попытаться ввести в свою жизнь еще один интересный метод. Читай, что такое планирование питания и для чего оно нужно.

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