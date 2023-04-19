Чем полезен изюм и как правильно его употреблять: объясняет эксперт

Медики все чаще говорят о том, что изюм, произведенный вследствие сушки винограда, обладает массой защитных свойств. Благодаря ему улучшается состояние кожи и здоровье костей.
Кроме этого, употреблять этот продукт диетологи рекомендуют в том случае, когда человек соблюдает определенную диету. Чем полезен изюм и какие витамины в нем содержатся — читай в материале.
Диетолог Марина Янцо выделяет следующие витамины, которые содержатся в изюме:
По словам эксперта, это все — то, в чем так сильно нуждается человеческий организм.
Марина Янцо отмечает, что в мире уже давно доказана польза изюма для сердца и сосудов. Калий в сухофруктах приводит в норму работу сердца, а у гипертоников это лакомство будет способствовать нормализации давления.
Изюм рекомендуют употреблять после перенесенного инфаркта, при анемии продукт дает необходимое железо и повышает гемоглобин. Изюм также хорошо действует на пищеварение.
Изюм рекомендуют употреблять после перенесенного инфаркта, при анемии продукт дает необходимое железо и повышает гемоглобин. Изюм также хорошо действует на пищеварение.
Он оказывает желчегонное действие, открывают желчные протоки. Печень очищается и восстанавливается.
Полезен изюм также для опорно-двигательного аппарата, ведь предотвращает вымывание кальция, тем самым укрепляя кости. Эти сухофрукты не дают развиваться разным вредным бактериям в полости рта, питают кожу и волосы.
Эксперт по здоровому питанию и тренер Юрий Попко считает, что сладости ассоциируются у нас с лишними калориями и складочками жира. Однако, оказывается, некоторые из них могут даже помочь в борьбе за стройную фигуру и здоровье. Эти пять сладких продуктов будут не лишними в вашем рационе:
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