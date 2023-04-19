Чим корисні родзинки і як правильно їх вживати: пояснює експертка

Медики все частіше говорять про те, що родзинки, які роблять внаслідок сушки винограду, мають масу захисних властивостей. Завдяки їм поліпшується стан шкіри та здоров’я кісток.
Крім цього, вживати цей продукт дієтологи рекомендують у тому випадку, коли людина дотримується певної дієти. Чим корисні родзинки і які вітаміни в них містяться — читай в матеріалі.
Дієтологиня Марина Янцо виділяє такі вітаміни, які містяться у родзинках:
За словами експертки, це все — те, чого так сильно потребує людський організм.
Марина Янцо зазначає, що у світі вже давно доведено користь родзинок для серця і судин. Калій в сухофруктах приводить в норму роботу серця, а в гіпертоніків ці ласощі сприятимуть нормалізації тиску.
Родзинки рекомендують вживати після перенесеного інфаркту, при анемії продукт дає необхідне залізо і підвищує гемоглобін. Родзинки також добре діють на травлення.
Родзинки рекомендують вживати після перенесеного інфаркту, при анемії продукт дає необхідне залізо і підвищує гемоглобін. Родзинки також добре діють на травлення.
Вони мають жовчогінну дію, відкривають жовчні протоки. Печінка очищається і відновлюється.
Корисні родзинки також для опорно-рухового апарату, адже запобігають вимиванню кальцію, тим самим зміцнюючи кістки. Ці сухофрукти не дають розвиватися різним шкідливим бактеріям в порожнині рота, живлять шкіру та волосся.
Експерт зі здорового харчування і тренер Юрій Попко вважає, що солодощі асоціюються у нас із зайвими калоріями та складочками жиру. Однак, виявляється, деякі з них можуть навіть допомогти боротьбі за струнку фігуру та гарне здоров’я. Ці п’ять солодких продуктів будуть не зайвими у твоєму раціоні:
Коли розберешся з тим, яку їжу тобі й твоєму організму подобається вживати, можна спробувати ввести у життя ще один цікавий метод. Читай, що таке планування харчування та для чого воно треба.
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