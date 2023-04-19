Чим корисні родзинки і як правильно їх вживати: пояснює експертка

Медики все частіше говорять про те, що родзинки, які роблять внаслідок сушки винограду, мають масу захисних властивостей. Завдяки їм поліпшується стан шкіри та здоров’я кісток.

Крім цього, вживати цей продукт дієтологи рекомендують у тому випадку, коли людина дотримується певної дієти. Чим корисні родзинки і які вітаміни в них містяться — читай в матеріалі.

Родзинки: користь сухофруктів

Дієтологиня Марина Янцо виділяє такі вітаміни, які містяться у родзинках:

А;

В1;

В2;

В3;

В5;

В6;

В9;

С;

Е;

К;

Н.

За словами експертки, це все — те, чого так сильно потребує людський організм.

Родзинки: користь і шкода для людини

Марина Янцо зазначає, що у світі вже давно доведено користь родзинок для серця і судин. Калій в сухофруктах приводить в норму роботу серця, а в гіпертоніків ці ласощі сприятимуть нормалізації тиску.

Родзинки рекомендують вживати після перенесеного інфаркту, при анемії продукт дає необхідне залізо і підвищує гемоглобін. Родзинки також добре діють на травлення.

Вони мають жовчогінну дію, відкривають жовчні протоки. Печінка очищається і відновлюється.

Корисні родзинки також для опорно-рухового апарату, адже запобігають вимиванню кальцію, тим самим зміцнюючи кістки. Ці сухофрукти не дають розвиватися різним шкідливим бактеріям в порожнині рота, живлять шкіру та волосся.

Чим корисні родзинки та якими продуктами ще можна замінити солодке

Експерт зі здорового харчування і тренер Юрій Попко вважає, що солодощі асоціюються у нас із зайвими калоріями та складочками жиру. Однак, виявляється, деякі з них можуть навіть допомогти боротьбі за струнку фігуру та гарне здоров’я. Ці п’ять солодких продуктів будуть не зайвими у твоєму раціоні:

Крім родзинок, варто частіше вживати й інші сухофрукти. Жагу солодкого можна перебити сухофруктами, які перетворять звичайну вівсяну кашу чи кисломолочний сир у вишуканий десерт. Курага, родзинки й чорнослив багаті вітамінами та добре впливають на травлення. Мед. Попри калорійність, мед містить велику кількість вітамінів і мікроелементів, необхідних нашому організму. До того ж він покращує обмін речовин. Тому 1-2 чайних ложки меду в день не тільки не зашкодять фігурі, але і принесуть здоров’ю відчутну користь (якщо вживати його вранці). Зефір. Цей продукт хороший тим, що в його склад входить пектин — рослинний компонент. Правильно приготовлений зефір містить пектини, які допомагають організму виводити надлишки жиру. Мармелад. Ще один продукт на основі пектину, вживання якого в помірних кількостях не зашкодить твоїй стрункості та здоров’ю. Так само як зефір, цей смаколик містить пектин, отриманий із фруктів. Гіркий шоколад. На відміну від своїх солодких побратимів, шоколад з вмістом какао від 70% і вище сприяє швидшому спалюванню жиру. Цей продукт вкрай корисний для серцево-судинної системи та здоров’я в цілому.

Коли розберешся з тим, яку їжу тобі й твоєму організму подобається вживати, можна спробувати ввести у життя ще один цікавий метод. Читай, що таке планування харчування та для чого воно треба.

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