Чем полезна петрушка и какие витамины в ней содержатся: объясняет диетолог

Петрушку любят есть не все. Для кого-то она невкусная, а кого-то просто раздражает, потому что она застревает в зубах. Однако петрушка полезна и имеет целый ряд преимуществ для здоровья. Чем полезна петрушка — читай в материале.
Диетолог Алла Сахно утверждает, что в петрушке содержится 28 витаминов, макро- и микроэлементов. И это еще без учета антиоксидантов, биофлавоноидов, хлорофилла и других очень полезных составляющих.
Чем наиболее ценна петрушка:
По словам эксперта, в петрушке содержится много биофлавоноидов. Это ценные соединения из группы фитонутриентов, содержащихся в растениях. Впервые были обнаружены в паприке и из-за своей проницаемости (англ. permeability) получили название витамин P.
Чем полезны биофлавоноиды:
Где взять биофлавоноиды, кроме петрушки
Также некоторые любят получать полезные элементы не только из продуктов, но и таблеток. Однако в этом случае нужно быть осторожными. Читай, почему не нужно просто так покупать витамины.
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