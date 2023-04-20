Чем полезна петрушка и какие витамины в ней содержатся: объясняет диетолог

Петрушку любят есть не все. Для кого-то она невкусная, а кого-то просто раздражает, потому что она застревает в зубах. Однако петрушка полезна и имеет целый ряд преимуществ для здоровья. Чем полезна петрушка — читай в материале.

Чем полезна петрушка: витаминный состав

Диетолог Алла Сахно утверждает, что в петрушке содержится 28 витаминов, макро- и микроэлементов. И это еще без учета антиоксидантов, биофлавоноидов, хлорофилла и других очень полезных составляющих.

Чем наиболее ценна петрушка:

Витамин А и бета-каротин. В 100 г зелени содержится 100% дневной потребности в этих витаминах. Следует помнить, что они жирорастворимые. Зачем нужны А и бета-каротин? Для здоровья кожи, сохранения остроты зрения, для здоровья слизистых и профилактики обострения болезней ЖКТ (речь идет об эрозии, язве и т.п.), а также для репродуктивной системы. Витамин С. В 100 г свежей зелени содержится 150% дневной потребности витамина С. Польза петрушки и этого витамина будет ощутима для иммунной системы, красоты кожи (витамин С обеспечивает равномерный красивый тон, снижает риск появления пигментных пятен и освещает имеющиеся). Укрепление сосудов, капилляров и профилактики купероза. Петрушка содержит в большом количестве витамин К. Горсть зелени весом 30 г обеспечит потребностью в этом витамине на 5 дней. Витамин К нужен для нормального свертывания крови, крепости костей и как профилактика сердечных болезней. Еще одна причина, для чего необходимо есть петрушку — красота. В 100 г зелени содержится 50% дневной потребности кремния. Этот компонент помогает организму производить коллаген, который нужен коже для поддержания упругости. Так что при регулярном потреблении зелени кожа дольше останется без морщин. В 100 г зелени содержится 30% дневной потребности в фолиевой кислоте. Эта составляющая очень нужна для развития плода, особенно это касается первых недель беременности (так что фолиевую кислоту следует потреблять всем женщинам репродуктивного возраста). Петрушка — естественный источник калия, который нужен для профилактики появления отеков и здоровья сердца.

Польза петрушки для организма человека

По словам эксперта, в петрушке содержится много биофлавоноидов. Это ценные соединения из группы фитонутриентов, содержащихся в растениях. Впервые были обнаружены в паприке и из-за своей проницаемости (англ. permeability) получили название витамин P.

Чем полезны биофлавоноиды:

помогают усвоению витаминов C и B12;

участвуют в укреплении иммунной системы;

нужны для работы мозга;

укрепляют сосуды, капилляры: никакой сосудистой сеточки на коже или купероза;

поддерживают работу печени в плане детоксикации;

борются с морщинами на коже;

улучшают обмен веществ;

обеспечивают антиоксидантное действие;

способствуют нормальному пищеварению;

Где взять биофлавоноиды, кроме петрушки

В ягодах: малина, ежевика, шелковица, земляника. В зелени: укроп, шпинат, щавель и т.д. В овощах: свекла, красный перец, капуста. Во фруктах: слива, апельсин, лимон.

Также некоторые любят получать полезные элементы не только из продуктов, но и таблеток. Однако в этом случае нужно быть осторожными. Читай, почему не нужно просто так покупать витамины.

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