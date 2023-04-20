Чим корисна петрушка і які вітаміни в ній містяться: пояснює дієтолог

Петрушку люблять їсти не всі. Комусь вона несмачна, а когось просто дратує через те, що вона застрягає в зубах. Однак петрушка корисна та має цілий ряд переваг для здоров’я. Чим корисна петрушка — читай у матеріалі.
Дієтолог Алла Сахно стверджує, що у петрушці міститься 28 вітамінів, макро- та мікроелементів. І це ще не враховуючи антиоксидантів, біофлавоноїдів, хлорофілу та інших дуже корисних складників.
Ось, чим найбільш цінна петрушка:
За словами експерта, у петрушці міститься багато біофлавоноїдів. Це цінні сполуки з групи фітонутрієнтів, які містяться в рослинах. Вперше були виявлені у паприці й через свою проникність (англ. permeability) отримали назву вітамін P.
Чим корисні біофлавоноїди:
Також дехто полюбляє отримувати корисні елементи не лише з продуктів, але й з пігулок. Проте у такому разі потрібно бути теж обережними. Читай, чому не треба просто так купувати вітаміни.
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