Чим корисна петрушка і які вітаміни в ній містяться: пояснює дієтолог

Петрушку люблять їсти не всі. Комусь вона несмачна, а когось просто дратує через те, що вона застрягає в зубах. Однак петрушка корисна та має цілий ряд переваг для здоров’я. Чим корисна петрушка — читай у матеріалі.

Чим корисна петрушка: вітамінний склад

Дієтолог Алла Сахно стверджує, що у петрушці міститься 28 вітамінів, макро- та мікроелементів. І це ще не враховуючи антиоксидантів, біофлавоноїдів, хлорофілу та інших дуже корисних складників.

Ось, чим найбільш цінна петрушка:

Вітамін А і бета-каротин. У 100 г зелені міститься 100% денної потреби у цих вітамінах. Варто пам’ятати, що вони є жиророзчинними. Для чого потрібні А і бета-каротин? Для здоров’я шкіри, збереження гостроти зору, для здоров’я слизових і профілактики загострення хвороб ШКТ (мова йде про ерозії, виразку і подібне), а також для репродуктивної системи. Вітамін С. У 100 г свіжої зелені міститься 150% денної потреби вітаміну С. Користь петрушки й цього вітаміну буде відчутна для імунної системи, краси шкіри (вітамін С забезпечує рівномірний красивий тон, знижує ризик появи пігментних плям та освітлює наявні), а також для зміцнення судин, капілярів і профілактики куперозу. Петрушка містить величезну кількість вітаміну К. Жменя зелені вагою 30 г забезпечить потребою у цьому вітаміні на 5 днів. Вітамін К потрібен для нормального згортання крові, міцності кісток і в якості профілактики серцевих хвороб. Ще одна причина, для чого необхідно їсти петрушку, краса. У 100 г зелені міститься 50% денної потреби кремнію. Цей компонент допомагає організму виробляти колаген, який потрібен шкірі для підтримання пружності. Тож при регулярному споживанні зелені шкіра довше залишиться без зморшок. У 100 г зелені міститься 30% денної потреби у фолієвій кислоті. Цей складник дуже потрібен для розвитку плоду, особливо це стосується перших тижнів вагітності (тож фолієву кислоту варто споживати всім жінкам репродуктивного віку). Петрушка — природне джерело калію, який потрібен для профілактики появи набряків і для здоров’я серця.

Користь петрушки для організму людини

За словами експерта, у петрушці міститься багато біофлавоноїдів. Це цінні сполуки з групи фітонутрієнтів, які містяться в рослинах. Вперше були виявлені у паприці й через свою проникність (англ. permeability) отримали назву вітамін P.

Чим корисні біофлавоноїди:

допомагають засвоєнню вітамінів C та B12;

беруть участь у зміцненні імунної системи;

потрібні для роботи мозку;

зміцнюють судини, капіляри: ніякої судинної сіточки на шкірі або куперозу;

підтримують роботу печінки в плані детоксикації;

борються зі зморшками на шкірі;

поліпшують обмін речовин;

забезпечують антиоксидантну дію;

сприяють нормальному травленню;

Де взяти біофлавоноїди, крім петрушки

В ягодах: малина, ожина, шовковиця, суниця. В зелені: кріп, шпинат, щавель тощо. В овочах: буряк, червоний перець, капуста. У фруктах: слива, апельсин, лимон.

Також дехто полюбляє отримувати корисні елементи не лише з продуктів, але й з пігулок. Проте у такому разі потрібно бути теж обережними. Читай, чому не треба просто так купувати вітаміни.

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