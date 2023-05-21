Для румяной корочки и вкуса: чем смазать пирожки

Вкусные пироги — это не только тесто и начинка. Чтобы пирожки были красивыми, румяными и аппетитными, следует их хорошо смазать. Чем смазать пирожки: список самых подходящих продуктов — читай в материале.

Когда лучше смазывать пирожки

Чем раньше и обильнее смазать тесто, тем более плотной и румяной получится корочка. Однако лучше делать это во второй половине процесса запекания. Особенно если ты новичок в этом деле.

Чем смазать пирожки: яйца

Обычно пирожки смазывают белком, желтком или цельным взбитым яйцом. Белок отвечает за румяность теста, а желток — за глянец. Необходимо добавлять смесь в пропорции примерно 1:3, то есть взять один желток и белок из трех яиц. Кроме этого, яйца можно смешивать с молоком, сметаной, сахаром, растительным маслом.

Чем смазать выпечку: смесь из яйца и растительного масла

Для того чтобы пирожки получились красивыми, возьми взбитое яйцо и соедини его с маслом. Но лучше использовать сливочное масло.

Тогда смесь лучше впитывается в тесто и помогает получить плотную корочку. Можно растопить одну ложку сливочного масла на одно яйцо, добавив несколько ложек воды.

Чем смазать булочки: сметана

Сметану в чистом виде для смазки не используют. Ее смешивают с мукой, сливочным маслом, сахаром в разных пропорциях, создавая таким образом глазурь.

К тому же это довольно диетический вариант намазки, если взять сметану с небольшой жирностью.

Для того чтобы воспользоваться таким методом, возьми 3 ст. л. сметаны, 50 г сливочного масла и 1 ст. л. сахара. Смешай все в миске и смажь тесто.

Чем лучше смазать пирожки: молоко

Для красивой глазури достань пирожки из духовки за несколько минут до готовности и смажь их молоком, после чего помести выпечку снова в духовку.

Таким образом, у тебя получится румяная корочка, которая непременно вызовет аппетит. Кроме этого в напитке разводят немного сахара или меда — корка получается более блестящей и вкусной.

Растительное масло для смазки пирожков

В этом случае изделия смазывают подсолнечным, кукурузным, льняным, оливковым маслом. За счет этого пирожки не подгорят, а корочка станет очень хрустящей.

Этот способ прекрасно подходит для достаточно сухого слоеного теста, так как масло удерживает в пирожках влагу и предотвращает пересушивание.

Смазка пирожков сливочным маслом

Оно хорошо ложится на тесто и делает корку однородной, румяной, а сами хлебобулочные изделия — достаточно мягкими. Если ты делаешь сдобные пироги, то их смазывают готовыми, сразу из духовки, или за несколько минут до приготовления.

Медовый сироп для смазки пирожков

Медовый сироп на выпечку необходимо наносить сразу после того, как достанешь ее из духовки. Кроме того, мед придает выраженный аромат, поэтому если ты любишь использовать специи, то имей это ввиду. Именно поэтому сироп лучше не смешивать, например, с ванилью.

Если ты обожаешь хрустящие блюда, читай рецепт картошки фри на сковороде или в духовке.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.