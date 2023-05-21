Для рум’яної скоринки та смаку: чим змастити пиріжки

Смачні пироги — це не тільки тісто та начинка. Для того щоб пиріжки були гарними, рум’яними та апетитними, слід їх добре змастити. Чим змастити пиріжки: список найвідповідніших продуктів — читай у матеріалі.

Коли краще змащувати пиріжки

Що раніше і рясніше змастити тісто, то щільнішою і рум’янішою вийде скоринка. Однак ліпше робити це в другій половині процесу запікання. Особливо якщо ти початківець у цій справі.

Чим змастити пиріжки: яйця

Зазвичай пиріжки змащують білком, жовтком або цільним збитим яйцем. Білок відповідає за рум’яність тіста, а жовток — за глянець. Потрібно додавати суміш у пропорції 1:3, беручи один жовток до білка із трьох яєць. Крім цього, яйця можна змішувати з молоком, сметаною, цукром, олією.

Чим змастити випічку: суміш з яйця та олії

Для того щоб пиріжки вийшли красивими, візьми збите яйце та змішай його з олією. Втім, краще використати масло. Тоді суміш краще вбереться в тісто і допоможе отримати щільну скоринку. Можна розтопити одну ложку масла на одне яйце, додавши кілька ложок води.

Чим змастити булочки: сметана

Саму сметану для змащування не використовують. Її змішують із борошном, маслом, цукром у різних пропорціях, створюючи своєрідну глазур.

До того ж це доволі дієтичний варіант намазки, якщо взяти сметану з невеликою жирністю. Для того щоб скористатися таким методом, візьми 3 ст. л. сметани, 50 г масла та 1 ст. л. цукру. Змішай усе в мисці та змасти тісто.

Чим краще змастити пиріжки: молоко

Для красивої глазурі дістань пиріжки з духовки за кілька хвилин до готовності та змасти їх молоком, після чого помісти випічку знову в духовку.

Так у тебе вийде рум’яна скоринка, яка неодмінно викличе апетит. Крім цього у напої розводять трохи цукру або меду — скоринка буде більш блискучою та смачною.

Олія для змащення пиріжків

У цьому випадку вироби змащують соняшниковою, кукурудзяною, лляною, оливковою олією. Завдяки цьому пиріжки не підгорять, а скоринка стане дуже хрусткою. Спосіб чудово підходить для доволі сухого листкового тіста, оскільки олія утримує в пиріжках вологу та запобігає пересушуванню.

Змащування пиріжків маслом

Воно добре лягає на тісто і робить скоринку однорідною, рум’яною, а самі хлібобулочні вироби — доволі м’якими. Якщо ти робиш здобні пироги, то їх змащують уже готовими, щойно з духовки, або за кілька хвилин до приготування.

Медовий сироп для змащування пиріжків

Медовий сироп на випічку необхідно наносити одразу після того, як дістанеш її з духовки. Крім цього, мед додає вираженого аромату, тому якщо ти полюбляєш використовувати спеції, май це на увазі. Саме тому сироп ліпше не змішувати, наприклад, із ваніллю.

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