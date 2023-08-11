Креветки с дымком, закуски из лаваша и грибы на мангале: что приготовить на пикник, кроме шашлыка

Мясо на мангале получается очень сочным и вкусным. Но даже шашлык, стейки и жареные колбаски со временем могут надоесть. Особенно, когда становится теплее и организму нужна легкая пища. Что приготовить на пикник кроме шашлыка — читай в материале.

Рулет из лаваша с грибами и сыром: пошаговая инструкция

Ингредиенты:

1 лаваш;

200 г шампиньонов;

100 г сыра;

1 лука;

сметана, черный перец, зелень и соль по вкусу.

Способ приготовления:

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Грибы почисть и натри на крупной терке. Лук мелко нарежь, а сыр натри. Зелень нарежь. В сковороде разогрейте растительное масло. Выложи в него лук и обжарь до золотистого цвета. Добавь грибы и жарь, пока из них полностью уйдет жидкость. Затем посоли, поперчи и добавь несколько ложек сметаны. Готовые грибы охлади. На лаваш посередине выложи грибную начинку, посыпь ее сыром, зеленью и заворачивай лаваш рулетом. Нарежь рулет из лаваша небольшими порциями, выложи на решетку и поджарь над углями.

Шампиньоны в сметане: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

500 г шампиньонов;

200 г сметаны;

½ ч. ложки соли;

½ ч. ложки приправы хмели-сунели.

Способ приготовления:

Свежие грибы промой и промокни бумажным полотенцем. В таком виде бери их на пикник. Уже на природе смешай сметану с любимыми специями и обваляй в ней шампиньоны. Для этого бери глубокую посуду либо обычный полиэтиленовый пакет. Грибы в соусе нанижи на деревянные шпажки или просто положи на решетку. Жарь аккуратно около 15 минут.

Что приготовить на пикник, кроме шашлыка: креветки с дымком

Ингредиенты:

1 кг королевских креветок;

1 лимон;

1 головка чеснока

1 ст. ложка соевого соуса;

соль, смесь перцев и приправ по вкусу.

Способ приготовления:

Для маринада смешай в блендере специи, лимон, чеснок и соевый соус. Получившейся смесью залей чистые, предварительно очищенные от панциря креветки и оставь настаиваться несколько часов. Затем нанижи креветки на шпажки и жарь 15 минут, постоянно переворачивая, пока не появится румяная корочка. Тот, кто не любит острые блюда, может вымочить креветки в пряном соусе терияки, смешанном с семенами кунжута. В этом случае нанизывать морепродукты на шпажки можно поочередно с дольками ананаса. Креветки пожарь и в неочищенном виде.

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