Креветки с дымком, закуски из лаваша и грибы на мангале: что приготовить на пикник, кроме шашлыка

Мясо на мангале получается очень сочным и вкусным. Но даже шашлык, стейки и жареные колбаски со временем могут надоесть. Особенно, когда становится теплее и организму нужна легкая пища. Что приготовить на пикник кроме шашлыка — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Способ приготовления:
Украинские хозяйки уже готовят разные консервации на зиму. Ранее мы рассказывали, как сделать консервацию без соли. И это не шутка!
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