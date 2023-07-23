С одной лужайки в четыре путешествия! Как организовать пикники в стиле разных стран мира

Теплые дни нужно ловить и проживать с удовольствием каждую минуту. Чтобы не сидеть дома, можно выбраться на пикник с друзьями или семьей. Не менее интересный опыт — пикник наедине с собой.
Чтобы разнообразить такой отдых на природе, можно организовать его в стиле разных стран: приготовить традиционные блюда, приобрести символические атрибуты и попробовать новые развлечения.
Таким образом, из одной локации можно перенестись в разные страны мира, почувствовать их культуру и попробовать ее на вкус. Можно идти дальше и переноситься не только между континентами, но и во времени.
Но пока мы подготовили маленькую экскурсию по традициям пикников разных стран мира. Всего за несколько минут чтения ты сможешь попасть на пикник в сдержанную Англию, роскошную Францию, характерную Грузию и солнечную Италию.
О традициях, культуре, кухне и особенностях пикников в этих странах — в материале.
Англия — страна изысканности, монархии, покоя и педантичности. Английский пикник взял все особенности менталитета этой страны и стал излюбленным видом досуга еще во времена викторианской эпохи.
Первыми пикники начали устраивать вельможи после охоты. Но позже этот вид досуга заполонил всю Англию: от знати до простонародья.
Так, существовали даже специальные рабочие поезда Picnic trains, возившие всех желающих в живописное место с видом. Там люди вкусно обедали, наслаждались природой и компанией друг друга.
Но Англия не была бы Англией, если бы в ней забыли об изысканности. Именно в этой стране взяли за традицию носить на пикники столовые принадлежности.
Но Англия не была бы Англией, если бы в ней забыли об изысканности. Именно в этой стране взяли за традицию носить на пикники столовые принадлежности.
Для этого даже создали и запатентовали специальную плетеную корзину, с отведенным местом для еды, кухонных принадлежностей и специй. Очень быстро корзина стала популярной во всем мире и стала атрибутом каждого богемного пикника.
Еще одной традицией английского пикника есть локация. Устраивают трапезу на траве, постелив плед в клеточку.
Но по-настоящему погрузиться в атмосферу английского пикника можно благодаря еде и напиткам.
Характерными блюдами на пикник для англичан являются:
Характерными блюдами на пикник для англичан являются:
Преимущество скон в том, что они могут стать как основой для бутербродов, так и вкусным десертом. Уже на пикнике можно сделать из этой булочки бутерброд с говядиной, овощами и салатом.
Если добавить в сконы изюм при выпекании, получится десерт. Также можно прихватить с собой немного ягодного или апельсинового джема.
Напитки для английского пикника:
Из безалкогольных напитков на пикник в английском стиле можно взять чай в термосе или свежий фреш.
Из безалкогольных напитков на пикник в английском стиле можно взять чай в термосе или свежий фреш.
Если хочется чего-нибудь алкогольного, можно взять сидр, английский виски, эль или mead — традиционный медовый напиток.
Британцы довольно сдержанная нация, так что веселые танцы — не всегда о них. Зато они любят соперничать в разных видах спорта. Именно спортивные соревнования могут стать отличным вариантом для семейного или дружеского досуга на пикнике.
Поскольку игра малоизвестна в мире, целесообразно будет немного рассказать о ее правилах. Крокет напоминает гольф, ведь по правилам нужно переместить мяч по правильной траектории.
Однако вместо клюшек в крокете используют специальные молотки с ручкой, лунки заменены воротцами, также в игре используют большие мячи. Все, что нужно — расставить ворота на газоне и провести мяч по заданному маршруту.
Но Великобритания не единственная страна, которая создала настоящую культуру пикника. Французские традиции даже превзошли Англию и стали популярны во всем мире.
Так, многим импонирует легкость и романтичность пикника этой страны. Чтобы поесть, необязательно стоять у плиты. Достаточно знать где продают вкусные сыры, фрукты и багеты.
Так, многим импонирует легкость и романтичность пикника этой страны. Чтобы поесть, необязательно стоять у плиты. Достаточно знать где продают вкусные сыры, фрукты и багеты.
Традиция французского пикника происходит от крестьян, которые устраивали себе передышку под открытым небом и прерывались от работы на вкусную трапезу.
Из еды можно взять с собой несколько стандартных французских угощений:
В некоторых регионах Франции популярными блюдами есть различные моллюски. Так что можно добавить к своему пикнику еще и устриц или улиток.
В некоторых регионах Франции популярными блюдами есть различные моллюски. Так что можно добавить к своему пикнику еще и устриц или улиток.
С напитками во французской культуре все очевидно — неотделимым атрибутом является вино. Сегодня есть немало алкогольных сортов этого напитка, но есть и безалкогольные вариации.
Также популярным напитком для такого пикника является шампанское, сидр и даже кальвадос. Из безалкогольных напитков можно взять простую газировку, или же сделать лимонный лимонад.
Франция тоже ассоциируется с изысканностью, однако воздержание не о них. Так что можно брать с собой на пикник гитару для веселых развлечений: пения и танцев.
Душа французского пикника — это разговоры. Поэтому какой бы ни была компания, атмосферу создаст живой разговор. Также в компании можно играть в разные игры: крокодил, Элиас, мафия.
Еще одна интересная игра — отгадай, что ты ешь. Друзья завязывают участнику глаза и кормят заранее приготовленными продуктами. Если выбрать интересные ингредиенты, эта игра может стать удивительно веселой.
Если это романтический ужин, к французскому пикнику будут подходить свечи и легкая музыка. Также можно включить фильм и просматривать его под открытым небом.
Италия — страна солнца и вкусной пищи. По атмосфере итальянские пикники чем-то напоминают французские. От них веет той же романтикой и эстетикой. Однако есть и то, чем пикник в итальянском стиле будет отличаться.
Популярная еда для такого пикника:
Напитков для итальянского пикника тоже немало. Из алкогольных можно взять вино, лимончелло — традиционный лимонный ликер, или принести с собой коктейль апероль шприц.
Из интересных безалкогольных напитков Италии Сан Пеллегрино — итальянская минеральная вода, часто ее пьют с лимоном и льдом. Также популярны безалкогольные коктейли, например, мохито.
Чтобы развлечься на таком пикнике, можно принести гитару. Также популярным видом досуга является запуск воздушного змея, игра в фрисби, мяч и карты.
Такие развлечения станут идеальными для семейного досуга и понравятся как малым, так и большим членам семьи.
Грузия имеет великолепные виды. Однако пикники там несколько отличаются от тех, о которых мы рассказывали раньше. Так, для грузин характерны пикники за столом. Его украшают традиционными полотенцами и множеством блюд.
Ведь преимущественно пикник для грузин — семейный отдых, где привлечены как большие, так и маленькие члены семейства.
Блюда для грузинского пикника могут быть разными:
Дополнять грузинские блюда можно излюбленными соусами этой страны: аджика, ткемали, сацебели.
Дополнять грузинские блюда можно излюбленными соусами этой страны: аджика, ткемали, сацебели.
Также Грузия богата интересными алкогольными напитками: чача, вино, алкогольные настойки и ликеры. Из безалкогольного ассортимента в грузинской кухне есть компоты, узвары и фруктовые лимонады.
Стандартным развлечением для грузин являются танцы. Национальная музыка этой страны так и побуждает к этому веселому развлечению.
Тематический пикник на природе — прекрасный вариант для семейного отдыха или хорошего вечера с друзьями. Однако клещи в траве могут заинтересоваться тобой, в каком бы стиле ты не его организовал(-а). А что делать, если укусил клещ, читай в материале.
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