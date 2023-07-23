З однієї галявини у чотири подорожі! Як організувати пікніки у стилі різних країн світу

У теплі дні треба проживати з насолодою кожну хвилину. Щоб не сидіти вдома, можна вибратися на пікнік з друзями або родиною. Не менш цікавий досвід — пікнік наодинці із собою.

А щоб урізноманітнити такий відпочинок на природі, можна організувати його в стилі різних країн: приготувати традиційні страви, придбати символічні атрибути й спробувати нові розваги.

Таким чином з однієї локації можна перенестися у різні країни світу, відчути їхню культуру та спробувати її на смак. Можна йти далі й переноситися не лише між континентами, а й у часі.

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Та поки ми підготували маленьку екскурсію традиціями пікніків різних країн світу. Усього за кілька хвилин читання ти матимеш змогу потрапити на пікнік у стриману Англію, розкішну Францію, характерну Грузію та сонячну Італію.

Про традиції, культуру, кухню та особливість пікніків у цих країнах — у матеріалі.

Англійський пікнік

Англія — країна вишуканості, монархії, спокою та педантичності. Англійський пікнік перебрав усі особливості менталітету цієї країни та став улюбленим видом дозвілля ще за часів вікторіанської епохи.

Першими пікніки почали влаштовувати вельможі після полювання. Та пізніше цей вид дозвілля заполонив всю Англію: від знаті до простолюду.

Так, існували навіть спеціальні робітничі потяги Picnic trains, які возили всіх охочих до мальовничого місця з краєвидом. Там люди смачно обідали, насолоджувалися природою та компанією одне одного.

Та Англія не була б Англією, якби в ній забули про вишуканість. Саме в цій країні взяли за традицію носити на пікніки столове приладдя.

Для цього навіть створили та запатентували спеціальний плетений кошик з відведеним місцем для їжі, кухонного приладдя та спецій. Дуже швидко він набув популярності у всьому світі й став атрибутом кожного богемного пікніка.

Ще однією традицією англійського пікніка є скрупульозний вибір локації. Влаштовують трапезу на траві, постеливши плед у клітинку.

Пікнік в англійському стилі: що їсти та пити

Та по справжньому поринути в атмосферу англійського пікніка можна завдяки їжі та напоям.

Характерними стравами на пікнік для англійців є:

Англійський пиріг. Його можна готувати як з м’ясною чи рибною, так і овочевою начинкою. Смакуватиме він навіть холодним.

Його можна готувати як з м’ясною чи рибною, так і овочевою начинкою. Смакуватиме він навіть холодним. Йоркширський пудинг . Його можна робити у формі кексів. Подавати цю страву найкраще з яловичиною чи куркою.

. Його можна робити у формі кексів. Подавати цю страву найкраще з яловичиною чи куркою. Скони — смачні традиційні булочки англійської кухні. Зазвичай їх подають до сніданку й смакують разом з чаєм, та насправді їх зручно брати на пікнік.

Перевага сконів у тому, що вони можуть стати як основою для бутербродів, так і й смачним десертом. Уже на пікніку можна зробити з цієї булочки бутерброд з яловичиною, овочами та салатом.

Якщо ж додати в скони родзинки при випіканні, вийде десерт. Також можна прихопити із собою трішки ягідного чи апельсинового джему.

Напої для англійського пікніка:

З безалкогольних напоїв на пікнік в англійському стилі можна взяти чай в термосі або свіжий фреш. Якщо хочеться чогось алкогольного, можна взяти сидр, англійський віскі, ель чи mead — традиційний медовий напій.

Розваги на англійському пікніку

Британці — доволі стримана нація, тож веселі танці — не завжди про них. Зате вони люблять змагатися у різних видах спорту. Тож саме спортивні змагання можуть стати відмінним варіантом для родинного або дружнього дозвілля на пікніку.

Бадмінтон — одна з найпопулярніших ігор на відкритому повітрі. Зокрема тому, що вона надзвичайно мобільна для подорожей.

Крокет — англійська спортивна аристократична гра. Багато хто міг впізнати цю назву, адже саме вона фігурувала у книзі Аліса в країні чудес Льюїса Керролла.

Оскільки гра маловідома у світі, доцільно буде трішки розповісти про її правила. Крокет нагадує гольф, адже за правилами треба перемістити м’яч по правильній траєкторії.

Проте замість ключок в крокеті використовують спеціальні молотки з ручкою, лунки замінені ворітцями, а також у грі використовують більші м’ячі. Усе, що треба — розставити ворітця на газоні й провести м’яч заданим маршрутом.

Фрисбі — ідеальна гра, якщо в компанії є собака. Так можна залучити до гри абсолютно усіх членів родини.

Читання — це повноцінний вид дозвілля, який чудово підійде, якщо ти вирішив(-ла) влаштувати пікнік наодинці з собою.

Французький пікнік

Та Британія — не єдина країна, яка створила справжню культуру пікніку. Французькі традиції навіть перевершили Англію й стали популярними у всьому світі.

Багатьом імпонує легкість та романтичність пікніка цієї країни. Щоб поїсти, не обов’язково стояти біля плити. Достатньо знати, де продають смачні сири, фрукти й багети.

Традиція французького пікніка походить від селян, які влаштовували собі перепочинок просто неба й переривалися від роботи на смачну трапезу.

Що їсти та пити на французькому пікніку

З їжі можна взяти з собою кілька стандартних французьких частувань:

Багет та солоне вершкове масло.

Нарізка із різних видів сирів: камамбер, брі, рокфор тощо.

Фрукти: виноград, груші, яблука, персики.

Свіжі овочі: червоний перець, огірки, помідори.

Закуски до вина: горіхи, оливки, паштет або сиров’ялена ковбаса зі свинини.

Пироги. Якщо ж на пікніку хочеться гарно поїсти, завжди можна принести з собою відомий на весь світ кіш Лорен або квіш — традиційні пиріжки з овочевою начинкою. Також можна пригостити друзів чи родину десертним пирогом, наприклад, приготувати тарт Татен.

Круасан — один з найвпізнаваніших виробів французької кухні. Його принада в тому, що він може слугувати як основою для бутербродів, так й солодким десертом — усе залежить від начинки.

У деяких регіонах Франції популярними стравами є різноманітні молюски. Тож можна додати до свого пікніка ще й устриць чи равликів.

З напоями у французькій культурі все очевидно — невіддільним атрибутом є вино. Сьогодні є чимало алкогольних сортів цього напою, та є й безалкогольні варіації.

Також популярним напоєм для такого пікніка є шампанське, сидр і навіть кальвадос. З безалкогольних напоїв можна взяти просту газовану воду або ж зробити лимонад.

Як розважатися на пікніку у французькому стилі

Франція теж асоціюється з вишуканістю, проте стриманість — не про неї. Тож можна брати з собою на пікнік гітару для веселих співів та танців.

Душа французького пікніка — це розмови. Тож якою б не була компанія, атмосферу створить жива розмова. Також в компанії можна грати в різні ігри: крокодил, Еліас, мафія.

Ще одна цікава гра — відгадай, що ти їси. Друзі зав’язують очі учаснику й годують його чи її завчасно приготованими продуктами. Якщо обрати цікаві інгредієнти, ця гра може стати напрочуд веселою.

Якщо ж це романтична вечеря, до французького пікніка пасуватимуть свічки та легка музика. Також можна увімкнути фільм й переглядати його просто неба.

Італійський пікнік

Італія — країна сонця та смачної їжі. За атмосферою італійські пікніки чимось нагадують французькі. Від них віє тією ж романтикою та естетикою. Проте є й те, чим пікнік в італійському стилі буде відрізнятися.

Що їсти та пити на італійському пікніку

Популярна їжа для такого пікніка:

Паніні та інші сендвічі. В італійців вони мають вигляд повноцінної страви. Адже в начинку кладуть багато шинки, ковбаси, овочів та салату. Інколи в сендвічах можна зустріти різні соуси, сир моцарелу, курятину та яловичину.

Моцарела. Цей сир може бути у вигляді маленьких кульок, тож стане зручним видом закуски.

Піца. Справжня італійська піца стане ідеальним доповненням для пікніка.

Кальцоне — маленька закрита піца, або своєрідний традиційний пиріг.

Солодощі. На пікніку можна поласувати традиційним тирамісу або десертом панакота. Також можна спробувати чорний торт. Його родзинка в тому, що в ньому зовсім немає борошна.

Напоїв для італійського пікніка теж є чимало. З алкогольних можна взяти вино, лімончелло — традиційний лимонний лікер — чи принести з собою коктейль апероль шприц.

З цікавих безалкогольних напоїв Італії є Сан Пеллегріно — італійська мінеральна вода, часто її п’ють з лимоном та льодом. Також популярними є безалкогольні коктейлі, наприклад, мохіто.

Як розважитися на пікніку в італійському стилі

Щоб розважитися на такому пікніку можна принести гітару. Також популярним видом дозвілля є запуск повітряного змія, гра у фрисбі, м’яча та карти.

Такі розваги стануть ідеальними для сімейного дозвілля і сподобаються як малим, так й дорослим членам родини.

Пікнік Грузії

Грузія має неперевершені краєвиди. Проте пікніки там дещо відрізняються від тих, про які ми розповідали раніше. Так, для грузинів характерні пікніки за столом. Його прикрашають традиційними рушниками та великою кількістю страв.

Адже переважно пікнік для грузинів — родинний відпочинок, де залучені як великі, так й малі члени сімейства.

Що їсти та пити на грузинському пікніку

Страви для грузинського пікніка можуть бути різні:

Шашлик, адже грузини — великі поціновувачі м’ясних страв.

Хачапурі — сирні пироги.

Салати та нарізки зі свіжих овочів.

Овочі та м’ясо на грилі.

Доповнювати грузинські страви можна улюбленими соусами цієї країни: аджикою, ткемалі, сацебелі.

Також Грузія багата на цікаві алкогольні напої: чача, вино, настоянки та лікери. З безалкогольного асортименту в грузинській кухні є узвари та фруктові лимонади.

Як розважитися на пікніку в грузинському стилі

Стандартною розвагою для грузинів є танці. Національна музика цієї країни так і спонукає до цієї веселої розваги.

Пікнік на природі прекрасний варіант для сімейного відпочинку чи гарного вечора з друзями. Проте кліщі в траві можуть зацікавитися тобою, в якому б стилі ти його не організував(-ла). А що робити, якщо вкусив кліщ, читай у матеріалі.

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