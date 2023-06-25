Здивувати смачними та швидкими стравами: три рецепти для пікніка від Алекса Якутова

Якщо до лісу цього року краще не ходити, то можна влаштувати смачний та гарний пікнік разом з близькими та друзями.

Якщо не хочеться довго куховарити, тоді радимо тобі читати наш матеріал. Адже шеф-кухар Нового каналу та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов дає три рецепти небанальних закусок, які можна взяти з собою на природу.

Що взяти з собою на пікнік: три рецепти

Українські спрінг-роли з молодої капусти й відвареної курки

Спрінг-роли — легка та смачна страва, яку можна взяти із собою на природу. Навіть якщо дорога буде довгою, то відварена курятина не зіпсується, — зазначає Алекс Якутов.

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Інгредієнти:

капуста молода — 1 середня головка

морква — 1 шт.

селера — 1 суцвіття стебла

огірок — 1 шт.

філе курки — 1 шт.

йогурт білий — 100 г

лимонний фреш — 1 ст. л

сіль — на смак

Приготування страви:

Розбери капусту на листки. Ретельно промий їх і поклади у крижану воду. Це потрібно, аби листки капусти були хрусткими. Поки листя лежить у воді, підготуй інші овочі. Наріж моркву, стебла селери й огірок тоненькою соломкою. Відвари філе курки в трохи підсоленій воді. Після того, як готове м’ясо охолоне, наріж його тоненькою соломкою. Приготуй соус: для цього змішай йогурт, лимонний фреш і сіль. Дістань листки капусти з води, намаж їх соусом і виклад моркву, стебла селери, огірок і курку. Скрути у роли.

Клаб-сендвіч з тунцевим салатом-намазкою

— За бажанням, можеш додати ще шпроти. Так вийде копчений смак і аромат, — ділиться експерт реаліті На ножах.

Інгредієнти:

хліб тостовий

яйця — 2 шт.

тунець консервований у власному соку — 1 банка (180 г)

майонез — 2 ст. л

огірок — 1 шт.

цибуля зелена — 50 г

кріп — 30 г

сіль — на смак

перець — на смак

Приготування страви:

Відвари яйця до стану крутого жовтка, тримаючи у воді десять хвилин. Дрібно наріж кріп і зелену цибулю. Поклади яйця разом з нарізаною зеленню в місткість і розімни їх виделкою. Посоли та поперчи. Злий з консервованого тунця зайву рідину. Додай його до яєць, влий майонез і перемішай. Тонко наріж огірок і додай до суміші. Змасти сумішшю два шматочки хліба, склади їх і щільно притисни. Розріж клаб-сендвіч на дві частини. Замотай в харчову плівку. Готово!

Ситні й рум’яні аранчині

Алекс Якутов каже, що таку закуску можна приготувати із залишків рису, які залежалися в холодильнику.

— Це дуже смачна сицилійська страва для пікніка! А якщо готувати з залишків рисової каші, то ще й виходить недорого.

Інгредієнти:

рисова каша — 200 г

сир моцарела — 100 г

борошно — 70 г

яйця — 2 шт.

панірувальні сухарі — 70 г

вода питна — 2 ст. л

Приготування страви:

Візьми готову охолоджену рисову кашу й розділи її на порції. З кожної зроби кульку. Поріж моцарелу на невеликі шматочки. Приплюсни кожну кульку, поклади шматочок моцарели та знову зліпи кульку. Щоб рис не лип до рук — змочуй їх водою. Збовтай яйця в невеликій місткості, додай до них води. Також насип борошно й панірувальні сухарі на окремі тарілки. Влий олію на розігріту велику сковорідку. Обваляй рисові кульки спочатку в борошні, потім в яйцевій суміші та в панірувальних сухарях. Обсмаж їх до золотистого кольору. Подавай з часниковим майонезом.

Нагадаємо, що другий сезон шоу На ножах на Новому каналі вийде вже восени цього року.

На пікнік також можна взяти червону рибу, попередньо засолену, з якої вийдуть смачні закуски. А ось як самостійно засолити рибу, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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