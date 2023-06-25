Здивувати смачними та швидкими стравами: три рецепти для пікніка від Алекса Якутова

Якщо до лісу цього року краще не ходити, то можна влаштувати смачний та гарний пікнік разом з близькими та друзями.
Якщо не хочеться довго куховарити, тоді радимо тобі читати наш матеріал. Адже шеф-кухар Нового каналу та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов дає три рецепти небанальних закусок, які можна взяти з собою на природу.
Новий канал
Спрінг-роли — легка та смачна страва, яку можна взяти із собою на природу. Навіть якщо дорога буде довгою, то відварена курятина не зіпсується, — зазначає Алекс Якутов.
Pexels
— За бажанням, можеш додати ще шпроти. Так вийде копчений смак і аромат, — ділиться експерт реаліті На ножах.
Алекс Якутов каже, що таку закуску можна приготувати із залишків рису, які залежалися в холодильнику.
— Це дуже смачна сицилійська страва для пікніка! А якщо готувати з залишків рисової каші, то ще й виходить недорого.
Нагадаємо, що другий сезон шоу На ножах на Новому каналі вийде вже восени цього року.
На пікнік також можна взяти червону рибу, попередньо засолену, з якої вийдуть смачні закуски. А ось як самостійно засолити рибу, ми писали в нашому іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!